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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 082 оценки

Историю Baldur's Gate 3 может продолжить другая команда

Talendor3
Новости

Как известно, все права на контент Baldur's Gate 3 принадлежат Wizards of the Coast, дочерней компании Hasbro, контролирующей вселенную DnD. Если в компании Hasbro захотят, то историю Baldur's Gate 3 может продолжить другой разработчик. Все дело в авторских правах на контент, созданный Larian Studios для Baldur's Gate 3 - хотя студия имеет право продавать игру, выплачивая владельцам прав на вселенную Dungeons & Dragons роялти, у нее нет прав на сам проект.

Что касается Baldur's Gate 3 и ее персонажей: права на них теперь принадлежат Wizards of the Coast. Думаю, в компании понимают, насколько они важны для сообщества. Я верю, что к ним будут относиться уважительно. - Свен Винке

Hasbro заработали на Baldur's Gate 3 около $90 миллионов. Выручка Larian не уточняется, но ранее стало известно, что было продано более 10 миллионов копий игры. Поэтому вполне вероятно что Hasbro решат продолжить Baldur's Gate и без Larian.

Старший вице-президент компании Юджин Эванс уже говорил, что компания не против продолжить сотрудничество с Larian, но если этого не случится тогда, учитывая популярность игры, для продолжения игры могут найти других разработчиков.

5
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Кот Пингвинович

Ох будет тяжело повторить кому то успех 3ки) Планку ведь задрали Ого-Ого)

9
Janekste

Переплюнуть 3-ку много ума не надо. Достаточно просто хорошо делать свою работу. Ведь ничего выдающегося эта игра сама по себе не несёт. Кругом полно похожих RPG гораздо более высокого качества, но, к сожалению, не настолько распиаренных, как эта твоя "тройка".

-9
Rey4rtRO Janekste
Переплюнуть 3-ку много ума не надо.

То-то огромное количество компаний даже пытаться не будет, ведь "игра-феномен и не стоит ожидать, что кто-то повторит ее".

Кругом полно похожих RPG гораздо более высокого качества

Например? Покажи мне еще одну сRPG хотя бы даже такого же уровня. Из современных.

1
Микола Ларионов

Если руку приложит Хасбро, они игру угробят.

6
WittyOrvilleton

Каким образом? Они просто дают деньги на разработку. Всё уже зависит от самой студии, которая будет заниматься этой самой разработкой.

0
sky demon WittyOrvilleton

хасбро ударились в инклюзивность и цензуру для днд, дабы продвинуть для разных возрастных категорий

3
WittyOrvilleton sky demon

Инклюзивность почему то не помешала той же БГ3 стать успешной. Да, они могут и в новую часть её запихать, но ничто не мешает уже новой студии-разработчику повторить успех Ларианов. Так что дело не в Хасбро, а уже в новых разработчиках.

-1
sky demon WittyOrvilleton

в бг3 её в разы меньше, чем сейчас продвигают хасбро, и не стоит забывать что даже если другая студия возьмется за разработку, не факт что они будут делать именно так, как хотят сами, а не как им говорят сверху. шансы сделать достойное продолжение у сторонних студий довольно невелики. время покажет.

-2
Ой извините
Я верю, что к ним будут относиться уважительно

Это та контора, которая в прошлом году хотела трясти бабки с тех, кто проводит дома сессии по д&д правилам? Я вот не верю, бро.

1
Mad_cloud

Захотят повторить но миссия не выполнима

1
Кей Овальд

Ага. Юбисофт или ЕА.
Зная уродов из Хасбро...

0
Мелинар

Может, хоть другие разработчики поймут, что немой ГГ в игре с крупным планом в диалогах в 2023 — это кринж. Нулевые, с немыми героями прошли.

-15
antonborisov198

Особенно смешно это выглядит на фоне озвучки сопартийцев.

-5
Евгений Воронин

Скажи это упоротым любителям отыгрыша:)

-3
Ds_Raider antonborisov198

Это пока ты не начинаешь играть этими сопартийцами, там ещё веселее. Внезапная потеря речи)

-2
antonborisov198 Ds_Raider

Я про это и говорил)

-1