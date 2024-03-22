Историю Baldur's Gate 3 может продолжить другая команда

Как известно, все права на контент Baldur's Gate 3 принадлежат Wizards of the Coast, дочерней компании Hasbro, контролирующей вселенную DnD. Если в компании Hasbro захотят, то историю Baldur's Gate 3 может продолжить другой разработчик. Все дело в авторских правах на контент, созданный Larian Studios для Baldur's Gate 3 - хотя студия имеет право продавать игру, выплачивая владельцам прав на вселенную Dungeons & Dragons роялти, у нее нет прав на сам проект.
Что касается Baldur's Gate 3 и ее персонажей: права на них теперь принадлежат Wizards of the Coast. Думаю, в компании понимают, насколько они важны для сообщества. Я верю, что к ним будут относиться уважительно. - Свен Винке
Hasbro заработали на Baldur's Gate 3 около $90 миллионов. Выручка Larian не уточняется, но ранее стало известно, что было продано более 10 миллионов копий игры. Поэтому вполне вероятно что Hasbro решат продолжить Baldur's Gate и без Larian.
Старший вице-президент компании Юджин Эванс уже говорил, что компания не против продолжить сотрудничество с Larian, но если этого не случится тогда, учитывая популярность игры, для продолжения игры могут найти других разработчиков.
Ох будет тяжело повторить кому то успех 3ки) Планку ведь задрали Ого-Ого)
Переплюнуть 3-ку много ума не надо. Достаточно просто хорошо делать свою работу. Ведь ничего выдающегося эта игра сама по себе не несёт. Кругом полно похожих RPG гораздо более высокого качества, но, к сожалению, не настолько распиаренных, как эта твоя "тройка".
То-то огромное количество компаний даже пытаться не будет, ведь "игра-феномен и не стоит ожидать, что кто-то повторит ее".
Например? Покажи мне еще одну сRPG хотя бы даже такого же уровня. Из современных.
Если руку приложит Хасбро, они игру угробят.
Каким образом? Они просто дают деньги на разработку. Всё уже зависит от самой студии, которая будет заниматься этой самой разработкой.
хасбро ударились в инклюзивность и цензуру для днд, дабы продвинуть для разных возрастных категорий
Инклюзивность почему то не помешала той же БГ3 стать успешной. Да, они могут и в новую часть её запихать, но ничто не мешает уже новой студии-разработчику повторить успех Ларианов. Так что дело не в Хасбро, а уже в новых разработчиках.
в бг3 её в разы меньше, чем сейчас продвигают хасбро, и не стоит забывать что даже если другая студия возьмется за разработку, не факт что они будут делать именно так, как хотят сами, а не как им говорят сверху. шансы сделать достойное продолжение у сторонних студий довольно невелики. время покажет.
Это та контора, которая в прошлом году хотела трясти бабки с тех, кто проводит дома сессии по д&д правилам? Я вот не верю, бро.
Захотят повторить но миссия не выполнима
Ага. Юбисофт или ЕА.
Зная уродов из Хасбро...
Может, хоть другие разработчики поймут, что немой ГГ в игре с крупным планом в диалогах в 2023 — это кринж. Нулевые, с немыми героями прошли.
Особенно смешно это выглядит на фоне озвучки сопартийцев.
Скажи это упоротым любителям отыгрыша:)
Это пока ты не начинаешь играть этими сопартийцами, там ещё веселее. Внезапная потеря речи)
Я про это и говорил)