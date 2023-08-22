Из Baldur's Gate 3 было вырезано множество интересных вещей ©

Baldur's Gate 3 - игра довольно объемная, игроки могут потратить не одну сотню часов, чтобы увидеть все, что может предложить мир. Поэтому трудно понять, что Larian Studios действительно вырезал из финальной версии много всего, причем некоторые из них - всего за несколько недель до полного релиза. Один преданный фанат собрал все это воедино, чтобы мы могли увидеть, что могло бы быть.

Vasgorath составил полный список вырезанного контента, который был подтвержден в интервью с разработчиками или собран датамайнерами. В результате получилась внушительная коллекция функций, многие из которых представляют собой значительные фрагменты геймплея, которые могли бы полностью изменить то, как мы сейчас играем в Baldur's Gate 3. Сюда входит все: от целых исследуемых областей до отсутствующих вариантов романтики.

Начнем с самого крупного - с Верхнего города (The Upper City), огромной территории, которая была вырезана из финальной версии игры всего за пару недель до запуска и которую можно было бы полностью исследовать. Об этом сообщил соучредитель Larian Свен Винке, а недавно датамайнеры также выяснили, что эта локация была бы крайне важна для завершения сюжетной линии Карлах. Не буду вдаваться в подробности, так как это довольно спойлерно, но весь список можно найти здесь.

Также стало известно, что некоторые персонажи должны были играть гораздо большую роль в сюжете, в том числе и Минтара. Из найденных голосовых реплик следует, что ваши спутники могли сказать о Минтаре гораздо больше, и даже считается, что она должна была забеременеть. Вариант романтических отношений также был вырезан, так как диалоговые опции, которые позволили бы вам раззадорить Джахейру, были удалены из финальной версии игры по неизвестной причине.



Есть также признаки того, что последние этапы разработки в Larian были несколько суматошными, поскольку огромное количество материалов из третьего акта так и не попало в финальную версию игры. Тысячи строк диалогов компаньонов были удалены из третьего акта, а в игру должны были быть включены "полные эпилоговые сцены", которые бы составили 17 000 вариантов концовок, которыми Larian хвасталась перед запуском, но они также были отменены в пользу простого перехода на черный экран.



Конечно, в этом нет ничего нового для разработчиков игр, ведь куча классных вещей практически всегда оказывается на полке. Однако интересно посмотреть на то, что могло бы быть, и эти вырезанные концепции могут даже намекать на будущие DLC.