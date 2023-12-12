Избранные игры Naughty Dog за 2023 год: Baldur's Gate 3, Dredge, Alan Wake 2 и другие

Год подходит к концу, наступает время рейтингов и похвал, и Naughty Dog решила последовать этой тенденции, опубликовав свой список лучших игр 2023 года, по одной на каждого видного члена команды PlayStation Studios.
В списке представлены многие игры, общепризнанные лучшими в 2023 году, так что неожиданностей практически нет, но кое-что более необычное все же можно найти, и все же интересно посмотреть, что любит знаменитая команда, стоящая за The Last of Us и Uncharted.
Итак, давайте посмотрим на игры, о которых идет речь:
- Alan Wake II
- Baldur's Gate III
- Bramble: The Mountain King
- Chants of Shennar
- Cocoon
- Dredge
- Lies of P
- Marvel's Spider-Man 2
- Stray Gods: The Roleplaying Musical
- Street Fighter VI
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears Of the Kingdom
В частности, для продюсера Эшли Джейн Морроу игрой года стала Alan Wake 2, которая покорила ее своим повествованием и атмосферой, сочетающей ужасы с моментами комедии.
Для директора по контролю качества Партика Госса лучшей игрой стала Baldur's Gate 3, и здесь мы находимся в довольно стандартной сфере, учитывая, как прошел год.
Немного оригинальности добавляет помощник продюсера Мэрайя Моррис, которая вместо этого выбирает Bramble: The Mountain King - атмосферное хоррор приключение.
Среди других необычных вариантов - Chants of Sennaar от игрового директора Мэтью Галланта, а один из лидеров команды, Эван Уэллс, выбрал отличную Cocoon лучшей игрой года. Любопытно, что в списке также есть две игры от Nintendo.