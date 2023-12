Избранные игры Naughty Dog за 2023 год: Baldur's Gate 3, Dredge, Alan Wake 2 и другие

Год подходит к концу, наступает время рейтингов и похвал, и Naughty Dog решила последовать этой тенденции, опубликовав свой список лучших игр 2023 года, по одной на каждого видного члена команды PlayStation Studios.

В списке представлены многие игры, общепризнанные лучшими в 2023 году, так что неожиданностей практически нет, но кое-что более необычное все же можно найти, и все же интересно посмотреть, что любит знаменитая команда, стоящая за The Last of Us и Uncharted.

Итак, давайте посмотрим на игры, о которых идет речь:

Alan Wake II

Baldur's Gate III

Bramble: The Mountain King

Chants of Shennar

Cocoon

Dredge

Lies of P

Marvel's Spider-Man 2

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Street Fighter VI

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears Of the Kingdom

В частности, для продюсера Эшли Джейн Морроу игрой года стала Alan Wake 2, которая покорила ее своим повествованием и атмосферой, сочетающей ужасы с моментами комедии.

Для директора по контролю качества Партика Госса лучшей игрой стала Baldur's Gate 3, и здесь мы находимся в довольно стандартной сфере, учитывая, как прошел год.

Немного оригинальности добавляет помощник продюсера Мэрайя Моррис, которая вместо этого выбирает Bramble: The Mountain King - атмосферное хоррор приключение.

Среди других необычных вариантов - Chants of Sennaar от игрового директора Мэтью Галланта, а один из лидеров команды, Эван Уэллс, выбрал отличную Cocoon лучшей игрой года. Любопытно, что в списке также есть две игры от Nintendo.