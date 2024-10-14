ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 273 оценки

Издание PC Gamer опубликовало список из 100 лучших ПК-игр: на первом месте Baldur's Gate 3

butcher69
Новости

Издание PC Gamer обновила свой топ-100 лучших компьютерных игр с учетом реалий 2024 года. Журналисты отметили, что создание подобного списка потребовало значительных усилий, ведь в одном только Steam представлено более 120 тысяч игр. Основными критериями отбора стали важность и влияние игры на индустрию, её актуальность спустя годы, а также поддержка креативного сообщества, вдохновлённого на создание собственного контента.

Список был сформирован благодаря коллективным усилиям более 30 авторов с уникальными вкусами, что внесло элемент субъективности. Вначале было отобрано 322 игры, которые затем оценивались по различным параметрам, где наибольшее внимание уделялось качеству игры. Меньше всего значения имела доступность игры для современных платформ. В результате сложных подсчётов был составлен итоговый топ-100.

Первое место в рейтинге заняла Baldur’s Gate III — классическая RPG 2023 года, завоевавшая признание критиков и игроков. Второе место досталось Disco Elysium, а тройку лидеров замкнула Elden Ring.

Топ-10 лучших игр по версии PC Gamer:

  1. Baldur’s Gate III
  2. Disco Elysium
  3. Elden Ring
  4. Minecraft
  5. Persona 5 Royal
  6. Ведьмак 3: Дикая Охота
  7. Half-Life 2
  8. Balatro
  9. Stardew Valley
  10. Doom

За пределами десятки лидеров нашлось место как классике, так и новинкам. Например, Metal Gear Solid 3: Snake Eater и вышедшая в этом году Helldivers 2, занявшая 14 место. Helldivers 2 даже удалось обогнать такие игры, как Red Dead Redemption 2 и Alan Wake 2.

0
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Hall_1920

Пост прошлый удалили. А коммент правильный там оставил

2
Макс Макс 007

Соевище...

1
Робот Колдун

Просмотрел весь список и места уж очень спорные, не совсем понял по какому принципу составляли топ 100

1
SexualHarassmentPanda

Что матерь божья такое Balatro?

1
YuReI_138

Даже detroit become human нету

0
Хидео Козлина

Ведьмак 3: Дико не Охота надо на 10 ставить. Одно кинцо, никакого гейплея почти. Я устал эти диалоги читать, затянули до нельзя. Типа атмосфера, персонажи раскрываются...но я в игру хочу играть, а сериал игры Престолов я и так посмотреть могу.

-1
Макс Макс 007

База. Дерьмак 3 Дикая Дристота это вообще не РПГ. Чисто Новелла с элементами куевого слешера.

2