Издание PC Gamer опубликовало список из 100 лучших ПК-игр: на первом месте Baldur's Gate 3

Издание PC Gamer обновила свой топ-100 лучших компьютерных игр с учетом реалий 2024 года. Журналисты отметили, что создание подобного списка потребовало значительных усилий, ведь в одном только Steam представлено более 120 тысяч игр. Основными критериями отбора стали важность и влияние игры на индустрию, её актуальность спустя годы, а также поддержка креативного сообщества, вдохновлённого на создание собственного контента.

Список был сформирован благодаря коллективным усилиям более 30 авторов с уникальными вкусами, что внесло элемент субъективности. Вначале было отобрано 322 игры, которые затем оценивались по различным параметрам, где наибольшее внимание уделялось качеству игры. Меньше всего значения имела доступность игры для современных платформ. В результате сложных подсчётов был составлен итоговый топ-100.

Первое место в рейтинге заняла Baldur’s Gate III — классическая RPG 2023 года, завоевавшая признание критиков и игроков. Второе место досталось Disco Elysium, а тройку лидеров замкнула Elden Ring.

Топ-10 лучших игр по версии PC Gamer:

Baldur’s Gate III Disco Elysium Elden Ring Minecraft Persona 5 Royal Ведьмак 3: Дикая Охота Half-Life 2 Balatro Stardew Valley Doom

За пределами десятки лидеров нашлось место как классике, так и новинкам. Например, Metal Gear Solid 3: Snake Eater и вышедшая в этом году Helldivers 2, занявшая 14 место. Helldivers 2 даже удалось обогнать такие игры, как Red Dead Redemption 2 и Alan Wake 2.