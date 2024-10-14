Издание PC Gamer опубликовало список из 100 лучших ПК-игр: на первом месте Baldur's Gate 3

Издание PC Gamer обновила свой топ-100 лучших компьютерных игр с учетом реалий 2024 года. Журналисты отметили, что создание подобного списка потребовало значительных усилий, ведь в одном только Steam представлено более 120 тысяч игр. Основными критериями отбора стали важность и влияние игры на индустрию, её актуальность спустя годы, а также поддержка креативного сообщества, вдохновлённого на создание собственного контента.
Список был сформирован благодаря коллективным усилиям более 30 авторов с уникальными вкусами, что внесло элемент субъективности. Вначале было отобрано 322 игры, которые затем оценивались по различным параметрам, где наибольшее внимание уделялось качеству игры. Меньше всего значения имела доступность игры для современных платформ. В результате сложных подсчётов был составлен итоговый топ-100.
Первое место в рейтинге заняла Baldur’s Gate III — классическая RPG 2023 года, завоевавшая признание критиков и игроков. Второе место досталось Disco Elysium, а тройку лидеров замкнула Elden Ring.
Топ-10 лучших игр по версии PC Gamer:
- Baldur’s Gate III
- Disco Elysium
- Elden Ring
- Minecraft
- Persona 5 Royal
- Ведьмак 3: Дикая Охота
- Half-Life 2
- Balatro
- Stardew Valley
- Doom
За пределами десятки лидеров нашлось место как классике, так и новинкам. Например, Metal Gear Solid 3: Snake Eater и вышедшая в этом году Helldivers 2, занявшая 14 место. Helldivers 2 даже удалось обогнать такие игры, как Red Dead Redemption 2 и Alan Wake 2.
Пост прошлый удалили. А коммент правильный там оставил
Соевище...
Просмотрел весь список и места уж очень спорные, не совсем понял по какому принципу составляли топ 100
Что матерь божья такое Balatro?
Даже detroit become human нету
Ведьмак 3: Дико не Охота надо на 10 ставить. Одно кинцо, никакого гейплея почти. Я устал эти диалоги читать, затянули до нельзя. Типа атмосфера, персонажи раскрываются...но я в игру хочу играть, а сериал игры Престолов я и так посмотреть могу.
База. Дерьмак 3 Дикая Дристота это вообще не РПГ. Чисто Новелла с элементами куевого слешера.