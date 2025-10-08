Издатель Baldur's Gate 3 раскритиковал идею ИИ-игры Илона Маска: "Индустрии нужны люди, а не алгоритмы"

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, один из ключевых участников успеха Baldur’s Gate 3, резко высказался о планах Илона Маска создать игру с помощью искусственного интеллекта. Поводом послужил анонс проекта студии xAI, чей релиз запланирован на 2026 год.
Комментируя публикацию Dexerto, Даус написал в X (бывший Twitter), что игровой индустрии нужны не «математически произведённые, психологически натренированные игровые циклы», а «выражения миров, с которыми взаимодействуют люди». По его словам, ИИ может быть полезным инструментом, но не способен заменить лидерство, видение и человеческое вдохновение.
Развивая мысль, Даус сравнил нынешнее состояние геймдева с крахом розничной торговли, где власть перешла от создателей к инвесторам. Он подчеркнул, что индустрия страдает от «выкачивания денег венчурными капиталистами», а успех проектов вроде Baldur’s Gate 3 возможен только при прямом контакте с аудиторией и уважении к ремеслу.
Хотя Даус напрямую не упомянул Маска, его слова ясно адресованы инициативе xAI. Разработчик выразил опасения, что курс на «цифровой, бесчувственный контент» приведёт к упадку творческого начала, заменив живую эмоцию машинной статистикой.
Контраст с Larian очевиден: над Baldur’s Gate 3 трудились сотни специалистов более шести лет, а после релиза студия продолжала активно поддерживать игру почти два года. Масштабный ручной труд, внимание к деталям и искреннее отношение к игрокам, по словам Дауса, и есть то, что отличает искусство от алгоритма.
Планы Илона Маска по созданию “игры, которая снова сделает гейминг великим” вызвали споры ещё в 2024 году. Теперь, с объявлением даты выхода, дискуссия вспыхнула с новой силой. Даус считает, что игра от xAI — не решение, а симптом болезни индустрии, где всё чаще во главу угла ставят технологии и прибыль, а не людей.
Как выразился сам Даус, «можно назвать меня сумасшедшим, но я не ставлю на то, что игра от xAI окажется такой же хорошей, как Baldur’s Gate 3».
Конечный выбор за покупателем. Если это будут брать, то грядут еще более темные времена для видеоигр.
Ты любишь борщ, но не перевариваешь окрошку на квасе. Ходишь в столовку, где подают отличный борщ. Ты доволен. Потом замечаешь, что в меню появилась окрошка на квасе и начинаешь критиковать эту столовку. Хотя борщ никто из меню не забирал.
Борщ может пропасть из меню, только если 9 из 10 посетителей столовки станут заказывать окрошку вместо борща. Но тут уже хозяин столовки подстроится под спрос
Отлично объяснил!
А потом замечаешь что твой любимый борщ ста похож на окрошку на квасе, и оказалось что всем стало нравится и мнение меньшенства которые любили старый борщь больше не учитывается.
так написал же, 9/10 выбирают окрошку, борщ уже не релевантен
...если бы там было что критиковать.
Не будет ai-игры, любой нейро-высер нужно вручную напильником обрабатывать.
Ну и в чём он не прав?
Не прав в том, что в современной индустрии под «видением» часто понимаются всякие Конкорды и Вейлгарды
Ты немного не туда смотришь. "Конкорды и Вейлгарды" это вопрос менеджмента с его максимизацией прибыли и учета политической повестки. Тут дело в другом. В начале века разработчики делали игры с нуля сами. Они были самобытными, люди то собирались случайным образом. Потом появились общедоступные движки и разнообразие уменьшилось, человеческая лень и жадность подняли голову. Зачем изобретать колесо, тут дедлайн, начальство орет и требует результат еще вчера, есть же готовые шаблоны? Откроем список, блин большой, возьмем первое, для начала пойдет, потом, если что, поменяю. Не поменял - забыл/у босса новая идея/и так сойдет за эту зарплату. А с ИИ будет еще хуже. Главное преимущество компьютера (строгое следование прописанному алгоритму) выйдет боком. Для примера, создай в чапте сочинение на тему, потом тот же запрос сделай на компе друга через неделю. Много отличий увидишь? ИИ просто очень большая таблица, большая, но конечная. Но и с ней поначалу можно получить неплохой результат, однако, многие ли смогут сформировать внятный запрос на 100-1000 ключевых слов, т.е. по сути быстро написать сочинение на десяток страниц? А на простые запросы программист из России получит одинаковый результат с программистом из США, язык не имеет особого значения, так как LLM модели оперируют понятиями (кто читал Платона, поймет).
Та ну... пипл схавает игру от AIшки и даже не заметят.
таблетки заьыл принять чтоли? чего он так распалился?
6 лет на разработку, это долго. Очень долго. Некоторые игроки не дожили до релиза.
А алгоритмы пишут типа кто? И какая разница если ИИ будет (облегчать) работу? Во первых - это очень сильно удешивит траты и весь бюджет, во 2х- это может сильно срезать сроки разработки и тем самым ВЫПУСКАТЬ БОЛЬШЕ, ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ, ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ. Они это понять не могут? Я согласен , что полное отдавание ИИ на разработку - это шляпа, ибо ну 100% будут микро-косяки, которые только поймать человек может, но блин.... это неизбежно, все орали так за любую технологию, скажи кому-то 10 лет назад, что в телефонах будет ИИ, на них не будет кнопок, машины будут ездить без водителя, тебя-б в этот-же день в дурку упекли-бы, а сейчас это уже обыденно . Т.ч. страдают херней. С одной стороны- эти все крики причина того, что разработчики потеряют своих дойных коров на патреонах и держать в долгострой игру в режиме РАННИЙ ДОСТУП, мне кажется только это их и пугает, но как я уже сказал, будут делать быстрей, больше и меньше тратить(даже сократить штат до единиц-сотрудников и не держать стадо баранов, которые нихера сделать не могут -_- ). Если что- жду такого исхода тех-же Юбисофтов, которые прям и просят что-б их ИИ заменил.
А если уже на то пошло, уже в СТИМЕ огромный % игр это тупо ИИ -_- , вы разве АРТ стили не заметили? Ну тупо генераторка ИИ, т.е. норм художники уже всё и это умудряются еще продавать. Т.ч. все вопрос времени.
Какая разница кто сделал игру, если играть интересно.