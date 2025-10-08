ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 363 оценки

Издатель Baldur's Gate 3 раскритиковал идею ИИ-игры Илона Маска: "Индустрии нужны люди, а не алгоритмы"

butcher69 butcher69

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, один из ключевых участников успеха Baldur’s Gate 3, резко высказался о планах Илона Маска создать игру с помощью искусственного интеллекта. Поводом послужил анонс проекта студии xAI, чей релиз запланирован на 2026 год.

Илон Маск пообещал уже в следующем году выпустить игру, полностью сгенерированную искусственным интеллектом

Комментируя публикацию Dexerto, Даус написал в X (бывший Twitter), что игровой индустрии нужны не «математически произведённые, психологически натренированные игровые циклы», а «выражения миров, с которыми взаимодействуют люди». По его словам, ИИ может быть полезным инструментом, но не способен заменить лидерство, видение и человеческое вдохновение.

Развивая мысль, Даус сравнил нынешнее состояние геймдева с крахом розничной торговли, где власть перешла от создателей к инвесторам. Он подчеркнул, что индустрия страдает от «выкачивания денег венчурными капиталистами», а успех проектов вроде Baldur’s Gate 3 возможен только при прямом контакте с аудиторией и уважении к ремеслу.

Хотя Даус напрямую не упомянул Маска, его слова ясно адресованы инициативе xAI. Разработчик выразил опасения, что курс на «цифровой, бесчувственный контент» приведёт к упадку творческого начала, заменив живую эмоцию машинной статистикой.

Контраст с Larian очевиден: над Baldur’s Gate 3 трудились сотни специалистов более шести лет, а после релиза студия продолжала активно поддерживать игру почти два года. Масштабный ручной труд, внимание к деталям и искреннее отношение к игрокам, по словам Дауса, и есть то, что отличает искусство от алгоритма.

Планы Илона Маска по созданию “игры, которая снова сделает гейминг великим” вызвали споры ещё в 2024 году. Теперь, с объявлением даты выхода, дискуссия вспыхнула с новой силой. Даус считает, что игра от xAI — не решение, а симптом болезни индустрии, где всё чаще во главу угла ставят технологии и прибыль, а не людей.

Как выразился сам Даус, «можно назвать меня сумасшедшим, но я не ставлю на то, что игра от xAI окажется такой же хорошей, как Baldur’s Gate 3».

Lady_Leda

Конечный выбор за покупателем. Если это будут брать, то грядут еще более темные времена для видеоигр.

VenomTRat

Ты любишь борщ, но не перевариваешь окрошку на квасе. Ходишь в столовку, где подают отличный борщ. Ты доволен. Потом замечаешь, что в меню появилась окрошка на квасе и начинаешь критиковать эту столовку. Хотя борщ никто из меню не забирал.

Борщ может пропасть из меню, только если 9 из 10 посетителей столовки станут заказывать окрошку вместо борща. Но тут уже хозяин столовки подстроится под спрос

utmuk

Отлично объяснил!

TheLokich

А потом замечаешь что твой любимый борщ ста похож на окрошку на квасе, и оказалось что всем стало нравится и мнение меньшенства которые любили старый борщь больше не учитывается.

VenomTRat TheLokich

так написал же, 9/10 выбирают окрошку, борщ уже не релевантен

smallhell

...если бы там было что критиковать.
Не будет ai-игры, любой нейро-высер нужно вручную напильником обрабатывать.

ilya178G
...игровой индустрии нужны не «математически произведённые, психологически натренированные игровые циклы», а «выражения миров, с которыми взаимодействуют люди». По его словам, ИИ может быть полезным инструментом, но не способен заменить лидерство, видение и человеческое вдохновение

Ну и в чём он не прав?

Kreliann

Не прав в том, что в современной индустрии под «видением» часто понимаются всякие Конкорды и Вейлгарды

Pinaev Sergey Kreliann

Ты немного не туда смотришь. "Конкорды и Вейлгарды" это вопрос менеджмента с его максимизацией прибыли и учета политической повестки. Тут дело в другом. В начале века разработчики делали игры с нуля сами. Они были самобытными, люди то собирались случайным образом. Потом появились общедоступные движки и разнообразие уменьшилось, человеческая лень и жадность подняли голову. Зачем изобретать колесо, тут дедлайн, начальство орет и требует результат еще вчера, есть же готовые шаблоны? Откроем список, блин большой, возьмем первое, для начала пойдет, потом, если что, поменяю. Не поменял - забыл/у босса новая идея/и так сойдет за эту зарплату. А с ИИ будет еще хуже. Главное преимущество компьютера (строгое следование прописанному алгоритму) выйдет боком. Для примера, создай в чапте сочинение на тему, потом тот же запрос сделай на компе друга через неделю. Много отличий увидишь? ИИ просто очень большая таблица, большая, но конечная. Но и с ней поначалу можно получить неплохой результат, однако, многие ли смогут сформировать внятный запрос на 100-1000 ключевых слов, т.е. по сути быстро написать сочинение на десяток страниц? А на простые запросы программист из России получит одинаковый результат с программистом из США, язык не имеет особого значения, так как LLM модели оперируют понятиями (кто читал Платона, поймет).

ZAUSA

Александр Дантес

Та ну... пипл схавает игру от AIшки и даже не заметят.

нитгитлистер

таблетки заьыл принять чтоли? чего он так распалился?

Maikl83

6 лет на разработку, это долго. Очень долго. Некоторые игроки не дожили до релиза.

Kokoprime1991

А алгоритмы пишут типа кто? И какая разница если ИИ будет (облегчать) работу? Во первых - это очень сильно удешивит траты и весь бюджет, во 2х- это может сильно срезать сроки разработки и тем самым ВЫПУСКАТЬ БОЛЬШЕ, ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ, ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ. Они это понять не могут? Я согласен , что полное отдавание ИИ на разработку - это шляпа, ибо ну 100% будут микро-косяки, которые только поймать человек может, но блин.... это неизбежно, все орали так за любую технологию, скажи кому-то 10 лет назад, что в телефонах будет ИИ, на них не будет кнопок, машины будут ездить без водителя, тебя-б в этот-же день в дурку упекли-бы, а сейчас это уже обыденно . Т.ч. страдают херней. С одной стороны- эти все крики причина того, что разработчики потеряют своих дойных коров на патреонах и держать в долгострой игру в режиме РАННИЙ ДОСТУП, мне кажется только это их и пугает, но как я уже сказал, будут делать быстрей, больше и меньше тратить(даже сократить штат до единиц-сотрудников и не держать стадо баранов, которые нихера сделать не могут -_- ). Если что- жду такого исхода тех-же Юбисофтов, которые прям и просят что-б их ИИ заменил.

А если уже на то пошло, уже в СТИМЕ огромный % игр это тупо ИИ -_- , вы разве АРТ стили не заметили? Ну тупо генераторка ИИ, т.е. норм художники уже всё и это умудряются еще продавать. Т.ч. все вопрос времени.

sa1958

Какая разница кто сделал игру, если играть интересно.

