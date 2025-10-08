Издатель Baldur's Gate 3 раскритиковал идею ИИ-игры Илона Маска: "Индустрии нужны люди, а не алгоритмы"

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, один из ключевых участников успеха Baldur’s Gate 3, резко высказался о планах Илона Маска создать игру с помощью искусственного интеллекта. Поводом послужил анонс проекта студии xAI, чей релиз запланирован на 2026 год.

Комментируя публикацию Dexerto, Даус написал в X (бывший Twitter), что игровой индустрии нужны не «математически произведённые, психологически натренированные игровые циклы», а «выражения миров, с которыми взаимодействуют люди». По его словам, ИИ может быть полезным инструментом, но не способен заменить лидерство, видение и человеческое вдохновение.

Развивая мысль, Даус сравнил нынешнее состояние геймдева с крахом розничной торговли, где власть перешла от создателей к инвесторам. Он подчеркнул, что индустрия страдает от «выкачивания денег венчурными капиталистами», а успех проектов вроде Baldur’s Gate 3 возможен только при прямом контакте с аудиторией и уважении к ремеслу.

Хотя Даус напрямую не упомянул Маска, его слова ясно адресованы инициативе xAI. Разработчик выразил опасения, что курс на «цифровой, бесчувственный контент» приведёт к упадку творческого начала, заменив живую эмоцию машинной статистикой.

Контраст с Larian очевиден: над Baldur’s Gate 3 трудились сотни специалистов более шести лет, а после релиза студия продолжала активно поддерживать игру почти два года. Масштабный ручной труд, внимание к деталям и искреннее отношение к игрокам, по словам Дауса, и есть то, что отличает искусство от алгоритма.

Планы Илона Маска по созданию “игры, которая снова сделает гейминг великим” вызвали споры ещё в 2024 году. Теперь, с объявлением даты выхода, дискуссия вспыхнула с новой силой. Даус считает, что игра от xAI — не решение, а симптом болезни индустрии, где всё чаще во главу угла ставят технологии и прибыль, а не людей.

Как выразился сам Даус, «можно назвать меня сумасшедшим, но я не ставлю на то, что игра от xAI окажется такой же хорошей, как Baldur’s Gate 3».