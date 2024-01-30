"Как теперь это развидеть?" - Фанат Baldur's Gate 3 заменил лица героев на лицо Николаса Кейджа и поделился результатом

Один из поклонников Baldur's Gate 3 заменил лица героев на лицо актера Николаса Кейджа и поделился своим проклятым творением с сообществом. После августовского релиза Baldur's Gate 3 пользуется огромной популярностью, и фанаты не теряют времени даром, делясь своими интересными идеями по мотивам игры.

Jirkislo озаглавил пост "Вторжение Кейджа", и это вполне уместно. Каждому компаньону в Baldur's Gate 3 заменили лицо на лицо актера Николаса Кейджа, как и главным злодеям в игре.

В комментариях можно увидеть комментарии типа "Как теперь это развидеть?" и "Это абсолютно проклято", но многим пришлась по душе эта затея. Им даже уже дали имена в стиле Кейджа: Кейджгерион, Кейджхарт, Кейджелах и другие. Участники обсуждения считают, что некоторые творения сочетаются очень хорошо, и один геймер даже отметил, что актер мог бы стать идеальным Рафаилом в любой киноадаптации игры.

К сожалению, пользователь не сообщил, как он создал эти изображения - с помощью приложения для замены лиц ИИ или собственного фотошопа. Хотя Николаса Кейджа пока нет в самой игре, некоторые комментаторы даже призывают сделать для игры мод с таким лицами. В Baldur's Gate 3 есть множество уморительных модов, которые геймеры могут попробовать, но идея провести до 100 часов с этой группой Николасов Кейджев — это что-то новенькое.