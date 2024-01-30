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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 002 оценки

"Как теперь это развидеть?" - Фанат Baldur's Gate 3 заменил лица героев на лицо Николаса Кейджа и поделился результатом

butcher69
Новости

Один из поклонников Baldur's Gate 3 заменил лица героев на лицо актера Николаса Кейджа и поделился своим проклятым творением с сообществом. После августовского релиза Baldur's Gate 3 пользуется огромной популярностью, и фанаты не теряют времени даром, делясь своими интересными идеями по мотивам игры.

Jirkislo озаглавил пост "Вторжение Кейджа", и это вполне уместно. Каждому компаньону в Baldur's Gate 3 заменили лицо на лицо актера Николаса Кейджа, как и главным злодеям в игре.

В комментариях можно увидеть комментарии типа "Как теперь это развидеть?" и "Это абсолютно проклято", но многим пришлась по душе эта затея. Им даже уже дали имена в стиле Кейджа: Кейджгерион, Кейджхарт, Кейджелах и другие. Участники обсуждения считают, что некоторые творения сочетаются очень хорошо, и один геймер даже отметил, что актер мог бы стать идеальным Рафаилом в любой киноадаптации игры.

+ ещё 4 картинки

К сожалению, пользователь не сообщил, как он создал эти изображения - с помощью приложения для замены лиц ИИ или собственного фотошопа. Хотя Николаса Кейджа пока нет в самой игре, некоторые комментаторы даже призывают сделать для игры мод с таким лицами. В Baldur's Gate 3 есть множество уморительных модов, которые геймеры могут попробовать, но идея провести до 100 часов с этой группой Николасов Кейджев — это что-то новенькое.

25
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Deniss Petrenko

Ко всем идеально подходит. ))

21
AcTp0

Тётушка Этель не изменилась по большей части:D

11
clipbrain

+ Ей реально подходит, сам подумал о том же.

1
tvorog8088

Невыносимо талантливого актёра не может быть много)

8
HerzokSCP

2 золотые малины очень талантливый...

-5
Serega-Rus

вспомни 2017 год я это развидеть не могу)))))))))) как вижу Кейджа и хайп вокруг Кейджа так всегда вспоминаю 2017 и ржу!

5
Микола Ларионов

Раф прям идеально ему подходит.

2
Ютуб канал KRAKEN

Николай всегда шикарен

1
Lvinomord

Напомнило как лысый Кондрат из Пираний, сделал в Elex всех женских персонажей с одним лицом)

0
rexstorz

Особенно последняя фотка подошёл как влитой !)

0
Nephth Renar

А Киану где?

Минотавра? Кастрак? Гейлсин?

0
BerkutSuper

Мыкола наш пацан!

0
D-pool

Наш дорогой Николай Клетков уместен и вписывается везде)

0