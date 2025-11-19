"Какого черта?": Разработчики Baldur's Gate 3, вышедшей два года назад, в шоке от очередной номинации на The Game Awards

Разработчики из Larian Studios оказались в замешательстве из-за очередной номинации на награду, после того, как Baldur’s Gate 3 была номинирована на "Лучшую поддержку сообщества" в 2025 году. В 2023 году Baldur’s Gate 3 триумфально прошлась по всем церемониям, забрав главные призы, включая "Игру года" на The Game Awards, Steam Awards и Golden Joystick Awards. В 2024-м успех продолжился и игра получила пять наград BAFTA (снова "Игра года" и "Выбор игроков").

Дело дошло до того, что глава Larian Studios Свен Винке почти умолял игровое сообщество прекратить осыпать студию наградами. По его словам, бесконечный поток наград не давал команде почувствовать "закрытие" проекта. Казалось бы, после такого все должно было утихнуть. Но уже через месяц игра взяла престижную премию "Хьюго" за лучшую интерактивную работу. И теперь, в 2025 году, новая номинация.

Официальный аккаунт игры в X отреагировал с дипломатичной благодарностью:

Для нас большая честь снова быть номинированными. На самом деле, эта номинация - свидетельство вашей непрекращающейся страсти и энтузиазма к Baldur’s Gate 3.

Однако аккаунт Larian Studios выразил чувства многих более эмоционально и прямо, ограничившись лаконичной фразой:

Честно, какого черта?! Спасибо, ребята.

И этот искренний вопрос имеет очевидный ответ. Несмотря на все разговоры о закрытии и движении вперед, Larian на протяжении двух лет с момента релиза продолжала выпускать масштабные бесплатные обновления для Baldur’s Gate 3, добавляя новые функции, исправляя ошибки и прислушиваясь к комьюнити. Именно это постоянное внимание к игрокам и стало причиной того, что проект продолжает оставаться в центре внимания спустя годы. Похоже, история этой RPG далека от завершения.