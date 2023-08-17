Кен Левин играет в Baldur's Gate 3 и поздравил Larian Studios с отличной работой

Кену Левину очень понравилась Baldur's Gate 3, и он захотел публично поздравить Larian Studios, опубликовав в X пост, в котором отец BioShock рассказывает о том, как эта ролевая игра заставила его снова посвятить несколько часов играм.
Я думал, что я слишком стар и раздражителен, чтобы снова посвятить столько времени ролевой игре, основанной на партиях. Я рад, что Baldur's Gate 3 доказала, что я ошибался.
Я начал играть в Dungeons & Dragons в 1978 году, и эта игра позволила мне почувствовать вкус того времени. Спасибо.
— заключил основатель Irrational Games, работающий сейчас над Judas.
Походу Baldur’s Gate 3 станет игрой года, особенно если она вызывает у таких людей восторг, а те кто ранее скептически относились к игре в итоге меняют своё мнение.
Я думаю, вклад игры в индустрию будет огромен.
Я диву даюсь. Парни занимаются своим проектом, делают, что любят и нагибают второсортные, недоделанные релизы других компаний.
У данной команды разработчиков, есть чему поучиться.
Думаю, ему очень нравится иммерсивная составляющая игры)