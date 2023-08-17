на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 891 оценка

Кен Левин играет в Baldur's Gate 3 и поздравил Larian Studios с отличной работой

©
Procy_on
Новости

Кену Левину очень понравилась Baldur's Gate 3, и он захотел публично поздравить Larian Studios, опубликовав в X пост, в котором отец BioShock рассказывает о том, как эта ролевая игра заставила его снова посвятить несколько часов играм.

Я думал, что я слишком стар и раздражителен, чтобы снова посвятить столько времени ролевой игре, основанной на партиях. Я рад, что Baldur's Gate 3 доказала, что я ошибался.

Я начал играть в Dungeons & Dragons в 1978 году, и эта игра позволила мне почувствовать вкус того времени. Спасибо.

— заключил основатель Irrational Games, работающий сейчас над Judas.

14
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Space marine286

Походу Baldur’s Gate 3 станет игрой года, особенно если она вызывает у таких людей восторг, а те кто ранее скептически относились к игре в итоге меняют своё мнение.

10
Shakodzyn

Я думаю, вклад игры в индустрию будет огромен.

Я диву даюсь. Парни занимаются своим проектом, делают, что любят и нагибают второсортные, недоделанные релизы других компаний.

У данной команды разработчиков, есть чему поучиться.

9
PuserG

Думаю, ему очень нравится иммерсивная составляющая игры)

2