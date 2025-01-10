Количество загрузок модов для Baldur's Gate 3 преодолело впечатляющую отметку в 100 миллионов

Глава Larian Studios Свен Винке поделился актуальным количеством загрузок модов для Baldur's Gate 3 через внутриигровой менеджер.

По его словам, на данный момент число загрузок модов достигло впечатляющих 100 миллионов. Предыдущий раз Larian Studios делилось статистикой в конце ноябре - на тот момент было 70 миллионов. Таким образом, за полтора месяца было скачано еще 30 миллионов модов для игры.

В январе Baldur's Gate 3 получит крупный восьмой патч, который добавит в игру фоторежим и 12 подклассов.