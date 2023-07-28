Количество заклинаний в Baldur's Gate 3 вскружит вам голову

Ранняя версия Baldur's Gate 3 предлагает 177 заклинаний, что само по себе уже достаточно много. Впрочем, в полноценном релизе игры их можно ожидать гораздо больше. Разработчики из Larian Studios недавно объявили, что с официальным релизом в игре появится более 400 дополнительных заклинаний. То есть в Baldur's Gate 3 их будет в два раза больше, чем в Baldur's Gate 2, что наводит на размышления о разнообразии и креативности решений, доступных игрокам.
Заклинания являются ключевой частью механики Baldur's Gate 3, поскольку они влияют на игровой процесс, тактику и амплуа отдельных персонажей. Правильный баланс такого количества различных заклинаний - непростая задача для команды разработчиков. Впрочем, Larian Studios известна своим подходом, позволяющим некоторым механикам работать немного нестандартно, и это не может не радовать.
Впрочем, заклинания в мире Dungeons & Dragons не ограничиваются мощными атаками. Существуют заклинания, например, Commune, позволяющие задавать вопросы божествам и получать от них ответы. Внедрение такой нестандартной механики в видеоигру стало бы серьезным вызовом для разработчиков, но в то же время открыло бы перед игроками удивительные возможности (пока что заклинание Commune не подтверждено в BG 3).
Наличие более 600 заклинаний в полной версии Baldur's Gate 3 обещает стать уникальным опытом для любителей магии и ролевых игр. Выбор из такого количества магических заклинаний, безусловно, создаст бесчисленные возможности в плане геймплея и решения проблем. Ожидания от BG 3 высоки, но разработчики уже не раз демонстрировали (не в последнюю очередь с помощью Divinity: Original Sin 2), что они могут решать задачи творческого подхода и баланса в своих играх. Не исключено, что Baldur's Gate 3 подарит игрокам волшебство такого масштаба, какого они еще не испытывали.
Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а на консоли PS5 - 6 сентября.
Креативность это все очень хорошо, но ничто не сравнится со старым добрым Power word: Kill.
старое доброе ультра насилие
Круто. Но я буду нонстоп кастовать фаерболы 😆 Ибо возможности резиста большинства врагов к данному типу заклинания КРАЙНЕ МАЛА!
А сколько заклинаний можно будет таскать с собой одновременно
Де фактум: весь спеллист жреца, друида и паладина, в теории и волша но это менее выполнимо
+ свитки-свиточки :D
Как правило, в лучшем случаt? половина их них будет если не бесполезными, то просто ненужными. К тому же мы уже поняли что ларианы любят в эту игру приписать большие циферк.
А еще я ожидаю лютый десбаланс от комбинации умений. Нравиться кому или нет, а весьма сложно учесть все возможные комбинации такого количества умений.
Ожидания от BG 3 высоки, но разработчики уже не раз демонстрировали (не в последнюю очередь с помощью Divinity: Original Sin 2), что они могут решать задачи творческого подхода и баланса в своих играх. Баланс. Достаточно вспомнить один только телекинез, который судя по всему не рассчитывался как боевое умение.
И не надо себе накручивать, фанаты бг3, что я ваши игры осуждаю. Это лишь размышления о играх. А OS2 одна из моих любимых пошаговых игр.
Расслабься. Это правильная критика и рассуждения. Ты же не написал просто: "фууу, плохо". Потому твоя мама жива и не находится в канаве, как у большинства долбаебов, которые хейтят игру, чтобы привлечь к себе внимания. У этих то, ха ха, все родственники уже мертвы, а умирали они мучительной смертью, вспоминая свою никчемную жизнь, до того как их сбила машина и они в собственной моче и крови умирали на асфальте 🙃❤️🤗
Вот бы были тонну магии с презывами: там например : выходишь против босса а он ржот что ты один , а ты такой а ну-ка подожди секунду и все пустые клетки заполняешь всеми монстрами что есть в игре
Тоже люблю за всяких призывателей играть. В wolcen lords of mayhem мне призыватель особо понравился, хотя с балансом в игре вообще проблемы. Да и в Original Sin 2 призыватель баланс нагибал на ура.
Надеюсь что это не еще одна просто пустая реклама с цифрами и хотя бы два десятка заклинаний будут на призыв.
вот играл в конце июня как раз wolcen lords of mayhem (самое интересное выбрал бойца играл магом XD
Тоже начал играть в ДОС 2 за призывателя , и так умилялся когда этот маленький ежик вылазил - но думаю прикольно , милота. Как я потом а*уел когда на 10 лвл эта машина вылезла=))
В днд в целом с призывами все хуже, они есть но весьма слабы становятся после определеного этапа и концентрация на них, чаще всего того не стоит
XD
Это конечно хорошо. Но одновременно ты не все заклинания носишь с собой)
И половину бесполезных, которые даже юзать не хочется. Боже, как же все-таки отстало смотрятся сегодня подобные игры. Когда уже ТЕС6
Маловероятно что в ТЕС6 будет сильно другая ситуация. Даже Starfield выглядит....ну как игра без каких либо обновок.
Да да, Baldur's Gate 3 отсталая игра. Да!
Давно чекал мать? Она в канаве! А ты продолжай вычищать парашу, грязная ещё