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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 251 оценка

Количество заклинаний в Baldur's Gate 3 вскружит вам голову

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Gruz_
Новости

Ранняя версия Baldur's Gate 3 предлагает 177 заклинаний, что само по себе уже достаточно много. Впрочем, в полноценном релизе игры их можно ожидать гораздо больше. Разработчики из Larian Studios недавно объявили, что с официальным релизом в игре появится более 400 дополнительных заклинаний. То есть в Baldur's Gate 3 их будет в два раза больше, чем в Baldur's Gate 2, что наводит на размышления о разнообразии и креативности решений, доступных игрокам.

Заклинания являются ключевой частью механики Baldur's Gate 3, поскольку они влияют на игровой процесс, тактику и амплуа отдельных персонажей. Правильный баланс такого количества различных заклинаний - непростая задача для команды разработчиков. Впрочем, Larian Studios известна своим подходом, позволяющим некоторым механикам работать немного нестандартно, и это не может не радовать.

Впрочем, заклинания в мире Dungeons & Dragons не ограничиваются мощными атаками. Существуют заклинания, например, Commune, позволяющие задавать вопросы божествам и получать от них ответы. Внедрение такой нестандартной механики в видеоигру стало бы серьезным вызовом для разработчиков, но в то же время открыло бы перед игроками удивительные возможности (пока что заклинание Commune не подтверждено в BG 3).

Наличие более 600 заклинаний в полной версии Baldur's Gate 3 обещает стать уникальным опытом для любителей магии и ролевых игр. Выбор из такого количества магических заклинаний, безусловно, создаст бесчисленные возможности в плане геймплея и решения проблем. Ожидания от BG 3 высоки, но разработчики уже не раз демонстрировали (не в последнюю очередь с помощью Divinity: Original Sin 2), что они могут решать задачи творческого подхода и баланса в своих играх. Не исключено, что Baldur's Gate 3 подарит игрокам волшебство такого масштаба, какого они еще не испытывали.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а на консоли PS5 - 6 сентября.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Aellie

Креативность это все очень хорошо, но ничто не сравнится со старым добрым Power word: Kill.

5
pokemonizm

старое доброе ультра насилие

0
BR45SIC

Круто. Но я буду нонстоп кастовать фаерболы 😆 Ибо возможности резиста большинства врагов к данному типу заклинания КРАЙНЕ МАЛА!

3
vizas101

А сколько заклинаний можно будет таскать с собой одновременно

2
NiltonAgosto

Де фактум: весь спеллист жреца, друида и паладина, в теории и волша но это менее выполнимо

0
BR45SIC NiltonAgosto

+ свитки-свиточки :D

0
3Lexas

Как правило, в лучшем случаt? половина их них будет если не бесполезными, то просто ненужными. К тому же мы уже поняли что ларианы любят в эту игру приписать большие циферк.
А еще я ожидаю лютый десбаланс от комбинации умений. Нравиться кому или нет, а весьма сложно учесть все возможные комбинации такого количества умений.

Ожидания от BG 3 высоки, но разработчики уже не раз демонстрировали (не в последнюю очередь с помощью Divinity: Original Sin 2), что они могут решать задачи творческого подхода и баланса в своих играх. Баланс. Достаточно вспомнить один только телекинез, который судя по всему не рассчитывался как боевое умение.

И не надо себе накручивать, фанаты бг3, что я ваши игры осуждаю. Это лишь размышления о играх. А OS2 одна из моих любимых пошаговых игр.

0
KirariShon

Расслабься. Это правильная критика и рассуждения. Ты же не написал просто: "фууу, плохо". Потому твоя мама жива и не находится в канаве, как у большинства долбаебов, которые хейтят игру, чтобы привлечь к себе внимания. У этих то, ха ха, все родственники уже мертвы, а умирали они мучительной смертью, вспоминая свою никчемную жизнь, до того как их сбила машина и они в собственной моче и крови умирали на асфальте 🙃❤️🤗

0
jax baron

Вот бы были тонну магии с презывами: там например : выходишь против босса а он ржот что ты один , а ты такой а ну-ка подожди секунду и все пустые клетки заполняешь всеми монстрами что есть в игре

-1
3Lexas

Тоже люблю за всяких призывателей играть. В wolcen lords of mayhem мне призыватель особо понравился, хотя с балансом в игре вообще проблемы. Да и в Original Sin 2 призыватель баланс нагибал на ура.
Надеюсь что это не еще одна просто пустая реклама с цифрами и хотя бы два десятка заклинаний будут на призыв.

-1
jax baron 3Lexas

вот играл в конце июня как раз wolcen lords of mayhem (самое интересное выбрал бойца играл магом XD

0
sobr21 3Lexas

Тоже начал играть в ДОС 2 за призывателя , и так умилялся когда этот маленький ежик вылазил - но думаю прикольно , милота. Как я потом а*уел когда на 10 лвл эта машина вылезла=))

1
NiltonAgosto

В днд в целом с призывами все хуже, они есть но весьма слабы становятся после определеного этапа и концентрация на них, чаще всего того не стоит

0
jax baron sobr21

XD

0
-zotik-

Это конечно хорошо. Но одновременно ты не все заклинания носишь с собой)

-2
RES48

И половину бесполезных, которые даже юзать не хочется. Боже, как же все-таки отстало смотрятся сегодня подобные игры. Когда уже ТЕС6

-6
3Lexas

Маловероятно что в ТЕС6 будет сильно другая ситуация. Даже Starfield выглядит....ну как игра без каких либо обновок.

2
KirariShon

Да да, Baldur's Gate 3 отсталая игра. Да!

Давно чекал мать? Она в канаве! А ты продолжай вычищать парашу, грязная ещё

0