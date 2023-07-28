Количество заклинаний в Baldur's Gate 3 вскружит вам голову ©

Ранняя версия Baldur's Gate 3 предлагает 177 заклинаний, что само по себе уже достаточно много. Впрочем, в полноценном релизе игры их можно ожидать гораздо больше. Разработчики из Larian Studios недавно объявили, что с официальным релизом в игре появится более 400 дополнительных заклинаний. То есть в Baldur's Gate 3 их будет в два раза больше, чем в Baldur's Gate 2, что наводит на размышления о разнообразии и креативности решений, доступных игрокам.

Заклинания являются ключевой частью механики Baldur's Gate 3, поскольку они влияют на игровой процесс, тактику и амплуа отдельных персонажей. Правильный баланс такого количества различных заклинаний - непростая задача для команды разработчиков. Впрочем, Larian Studios известна своим подходом, позволяющим некоторым механикам работать немного нестандартно, и это не может не радовать.

Впрочем, заклинания в мире Dungeons & Dragons не ограничиваются мощными атаками. Существуют заклинания, например, Commune, позволяющие задавать вопросы божествам и получать от них ответы. Внедрение такой нестандартной механики в видеоигру стало бы серьезным вызовом для разработчиков, но в то же время открыло бы перед игроками удивительные возможности (пока что заклинание Commune не подтверждено в BG 3).

Наличие более 600 заклинаний в полной версии Baldur's Gate 3 обещает стать уникальным опытом для любителей магии и ролевых игр. Выбор из такого количества магических заклинаний, безусловно, создаст бесчисленные возможности в плане геймплея и решения проблем. Ожидания от BG 3 высоки, но разработчики уже не раз демонстрировали (не в последнюю очередь с помощью Divinity: Original Sin 2), что они могут решать задачи творческого подхода и баланса в своих играх. Не исключено, что Baldur's Gate 3 подарит игрокам волшебство такого масштаба, какого они еще не испытывали.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а на консоли PS5 - 6 сентября.