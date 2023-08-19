Коллекционные издания Baldur's Gate 3 пользуются таким спросом, что их стоимость выросла на 1000% ©

Baldur's Gate 3 - одна из самых востребованных игр для поклонников ролевых игр, а ее релиз вызвал огромный интерес у фанатов франшизы и жанра. Впрочем, не всем геймерам удастся насладиться этим приключением в полной мере, поскольку коллекционные издания Baldur's Gate 3 на рынке подержанных игр стоят на 1000% дороже.

На сайтах перепродажи, таких как eBay, коллекционные издания Baldur's Gate 3 можно найти по цене от $1 тыс. до $2 тыс., что как минимум в пять раз больше базовой цены в $270. Такие издания были представлены в феврале этого года и быстро были распроданы по заявленным ценам, причем отдельные дилеры успели воспользоваться высоким спросом и низким предложением, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.

Особенностью коллекционного издания Baldur's Gate 3 является его содержимое: цифровая копия игры, статуэтка Истребителя разума высотой чуть меньше метра, толстый артбук в твердой обложке, брелок, карточки персонажей Dungeons & Dragons и матерчатая карта Фаэруна - места действия игры. Кроме этого, в Digital Deluxe Edition добавлены некоторые DLC, включающие эксклюзивные маски и предметы, а также загружаемый саундтрек.

Это, несомненно, очень полное и привлекательное издание для самых преданных поклонников Baldur's Gate 3, но при этом очень дорогое и труднодоступное. Некоторые игроки возмущаются тем, что есть желающие приобрести эти издания только для того, чтобы перепродать их по завышенным ценам, другие же демонстрируют готовность заплатить сколько угодно, лишь бы заполучить столь ценный экземпляр.