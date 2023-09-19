Компания Larian проведет живую DnD-сессию с актерами Baldur's Gate 3

Весь основной состав актеров Baldur's Gate 3 соберется вместе, чтобы сыграть своих персонажей в живой DnD-сессии.
В пятницу, 22 сентября, Марк Халмс из High Rollers примет шестерых актеров, отыгрывающих своих персонажей из Baldur's Gate 3, для участия в настольной сессии, спонсором которой, судя по всему, выступит Larian Studios. Мы увидим Нила Ньюбона в роли Астариона, Девору Уайлд в роли Лаэ'зель, Саманту Беарт в роли Карлах, Тима Дауни в роли Гейла, Тео Соломона в роли Вайла и Дженнифер Инглиш в роли Шэдоухарт.
Судя по приведенному ниже короткому ролику, в котором актеры представляют своих персонажей, сессия уже записана, но уже ясно, что нас ждет приятное времяпрепровождение. А если учесть, что Инглиш представила себя, сославшись на мем про Шэдоухарт, то становится понятно, что атмосфера будет именно такой, как в Dungeons & Dragons - сочетание искренней ролевой игры и крайне глупых розыгрышей.
А чего на месте мастера игры сидит какой-то очкарик, а не Амелия Тайлер (голос рассказчика из BG3)? Не канон.
P.S. не хватает Минтары за столом для пущего эффекта.
Отличная задумка, кстати.
Идут проторенной дорожкой Vox Machina.)
Подождите, а где главный персонаж - медведь?
Сейчас ларианы выжмут все соки с этой игры не зря же её так долго пилили💪
пока они не продают розовые трусы по 10 баксов и не пилят безыдейные продолжения каждый год, это сложно называть выжиманием