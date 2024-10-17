Композитор Baldur's Gate 3 похвастался, что уже работает над новой игрой вместе с Larian

Композитор Борислав Славов, известный своей работой над Baldur's Gate 3, уже приступил к созданию музыки для нового проекта студии Larian. В своём ответе на твит фаната, который поделился впечатлениями от саундтрека Baldur's Gate 3, Славов намекнул, что активно вовлечён в новый проект студии и уже сочиняет музыку, вдохновленную его атмосферой и сюжетом.

Один из поклонников композитора, под ником Akordia, поделился, что открыл для себя творчество Славова через Baldur's Gate 3 и, слушая случайный плейлист на Spotify, наткнулся на композицию "The Queen's High Seas", которая вдохновила его на создание новой кампании для Dungeons & Dragons. В ответе Славов отметил, что музыка для игр студии Larian всегда создаётся под влиянием их повествования, дизайна и визуального искусства. И буквально несколько минут назад он работал над музыкой для новой игры, углубляясь в одну из её историй.

Спасибо за эти согревающие душу слова! Музыка в наших играх движима и вдохновлена ​​их повествованием, дизайном и искусством. Несколько минут назад я был глубоко погружен в одну из историй нашей новой игры и почувствовал, что перенесся в мир, полный захватывающего фольклора, истории и невероятной атмосферы. Идеальный момент для рождения новой мелодии.

Слова композитора, дают геймерам реальную надежду на то, что новый проект Larian не заставит себя слишком долго ждать, как ранее говорили в самой студии. Представители команды, среди которых были и руководители, сообщали, что их новый проект находится на очень ранней стадии производства и его релиз состоится не скоро. Сообщения от Славова намекают, что проект как минимум преодолел фазу концепта и уже находится в осмысленной форме со сценарием, когда можно писать музыку.