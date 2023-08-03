Композитор Baldur's Gate 3 поздравил игроков с предстоящим релизом ролевой игры и опубликовал полный саундтрек

Baldur’s Gate 3 выйдет из раннего доступа на ПК уже сегодня в 18:00 по МСК и Борислав Славов, композитор игры, поздравил игроков с предстоящим релизом Baldur's Gate 3 на Reddit и поделился ссылкой на полный альбом.
В этот альбом вошли 43 трека, и названия некоторых их них содержат некоторые спойлеры и намеки на сюжет игры.
Дорогие искатели приключений, сегодня день выхода Baldur’s Gate 3, и мы невероятно рады разделить с вами этот праздничный момент! Соберите свою компанию и давайте готовиться к выходу в свет!
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Вангую: Стим сегодня будет лежать.
Уважуха и почёт! УВАЖУХА И ПОЧЁТ!!!
Ураааа!!!
Еще 2 часа народ!
АААА ЭЭЭЭ АААА ЭЭЭ ОООССТООО ТО БИБОБА ))
Это я пою если что
На месяц назад, а не вперёд
Интересный факт что в игре нет электронной музыки, вся музыка сыграна настоящим оркестром