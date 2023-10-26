Композитор Baldur's Gate 3 высоко оценил любительскую кавер-версию песни из ролевой игры

Baldur's Gate 3 породила огромное количество фан-арта и фанфиков, но при этом не так много было сказано о многочисленных кавер-версиях песен. К счастью, композитор и музыкальный директор игры Борислав Славов недавно поделился авторской кавер-версией одной из самых знаковых песен ролевой игры, и она пришлась по душе многим пользователям
"Завораживающий голос", - сказал Славов о кавере "Down By The River" от Нериссы Рейвенкрофт (Nerissa Ravencroft), vtuber из агентства Hololive, принадлежащего японской компании Cover
"Я играла в Baldur's Gate 3 и, честно говоря, это одна из моих любимых игр всех времен", - гласит комментарий Нериссы на YouTube. "Очень рекомендую попробовать, если вы еще не играли! Песня "Down By The River" настолько захватила меня, что я не могла оторваться от нее в течение нескольких дней"
Славов, безусловно, знает, как их выбирать. В Твиттере композитора можно найти множество кавер-версий, в основном инструментальных.
С музыкой у ларианов всегда был порядок. Заглавная тема из ДОС2 до сих пор в голове играет. И из БГ3 тоже надолго запомнится, тем более, в игре она звучит из каждой музыкальной шкатулки.
База. До сих пор вспоминаю первый раз, когда сражался с боссом Дома Надежды. Как-будто в старый мультфильм Дисней попал.
Кто не в курсе... оригинал:
Мне фанатское исполнение нравится больше. ¯\_(ツ)_/¯
Я даже удивлён, что так классно исполнено!
Очень даже хорошо получилось, правда оригинал из игры в разы круче
В одной из тем здесь, с меня удивлялись, как я мог провести 7 часов в редакторе создания персонажа, когда игра вышла... А между тем, одна из причин - это шикарная работа композиторов.
песня хорошая, но пока я сидел в редакторе персонажа (часа 2 в совокупности) успела сильно надоеть, тк там она тупо по кругу идет
Да гоните чтоли... Он походу Алину не слышал. 💖
Превосходно
А эта версия даже круче https://youtu.be/O65lcxVrQ2g?si=R16rIaSHL8BG2ONU
С удовольствием послушал бы оперное пение всех заглавных песен)
Мне в голову песни из Baldur's Gate 3 ни разу не запали. В голове ничего не отложилось. Не могу вспомнить ни одной песни или мелодии из неё. Так что не знаю я, чему там восторгаться. Для сравнения, в RPG Sword Art Online: Alicization Lycoris песни реально запоминаются, заглавная тема просто бомба. В RPG Persona 5 так вообще шедевр заглавный трек о призрачных похитителях. Вот это я понимаю мощная музыка, мощная песня. Но по Baldur's Gate 3 я не вижу ничего такого, чтоб восторгаться в плане песен. Именно песен, а не чисто музыки. Помните выступление Барда из Ведьмака 3? Вот там реально крутая песня. Ну а те, что звучат в Baldur's Gate 3, и рядом не стояли, на мой взгляд. Ну то бишь переслушивать их не хочется от слова совсем.
P.S. Обратите внимание, господа комментирующие, что речь в новости идёт о песнях, а не о чисто музыкальных треках. Потому я и говорю именно о песнях из игр.
Но все же саунд у игры довольно неплохой. Не могу сказать что я прям запомнил слова но все же недавно воровали молот у Рафаэля и когда начинается с ним битва если не двигаться он начнет петь, если начать бой будет просто музыка, но послушать постоять стоит того, классно звучало
Вот в вовке там действительно саундтреки, а тут так, ор макак в джунглях, не более...
Без голоса, да и еще и витубер. Худшее комбо