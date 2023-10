Композитор Baldur's Gate 3 высоко оценил любительскую кавер-версию песни из ролевой игры

Baldur's Gate 3 породила огромное количество фан-арта и фанфиков, но при этом не так много было сказано о многочисленных кавер-версиях песен. К счастью, композитор и музыкальный директор игры Борислав Славов недавно поделился авторской кавер-версией одной из самых знаковых песен ролевой игры, и она пришлась по душе многим пользователям

"Завораживающий голос", - сказал Славов о кавере "Down By The River" от Нериссы Рейвенкрофт (Nerissa Ravencroft), vtuber из агентства Hololive, принадлежащего японской компании Cover

"Я играла в Baldur's Gate 3 и, честно говоря, это одна из моих любимых игр всех времен", - гласит комментарий Нериссы на YouTube. "Очень рекомендую попробовать, если вы еще не играли! Песня "Down By The River" настолько захватила меня, что я не могла оторваться от нее в течение нескольких дней"

Славов, безусловно, знает, как их выбирать. В Твиттере композитора можно найти множество кавер-версий, в основном инструментальных.