Комьюнити нашло необычные диалоги в романе с Шэдоухарт, если у игрока малое количество очков одобрения

Хотя в Baldur's Gate 3 много элементов, делающих игру увлекательной, её долговечность объясняется выбором и реактивностью мира. На протяжении всей кампании игровой мир реагирует на важные решения игрока, а многие NPC изменяют своё отношение к герою в зависимости от его действий и характеристик. Несмотря на то, что такая реактивность давно присутствует в RPG, особенно в играх BioWare (Mass Effect, Dragon Age), Baldur's Gate 3 выделяется масштабом и глубиной этой системы.

Например, игра учитывает ситуации, когда игрок заводит роман с компаньоном, имея низкий уровень одобрения. Это продемонстрировал пользователь Hyperspace_Towel, показав, что происходит при романе с Шэдоухарт с низким уровнем одобрения. В свойственной ей манере Шэдоухарт отвечает сарказмом: «Характер — это не всё, наверное. Многие отношения держатся исключительно на физическом влечении. Что тебе нужно?»

Роман с Шэдоухарт можно начать, набрав всего 20 очков одобрения, и эта фраза срабатывает, если уровень одобрения ниже среднего (41–60). Для Шэдоухарт довольно легко набирать очки одобрения, поэтому многие игроки, вероятно, пропустили эту сторону её характера. В отличие от неё, персонажи вроде Гейла не имеют уникальных реплик для романов с низким уровнем одобрения и относятся к партнёрам одинаково.