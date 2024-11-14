"Консольные игроки, проявите сдержанность в моддинге". Новый хотфикс сделает неиграбельными сейвы с 100+ модами

Официальная поддержка модов в Baldur's Gate 3 оказалась крайне востребованной. На конец октября было скачано 50 миллионов модов, но теперь Larian мягко предупреждает консольных игроков, что модов действительно может быть слишком много.

Larian утверждает, что в ближайшем будущем будет выпущен хотфикс для консолей, цель которого — предотвращение "нестабильности, снижения производительности и сбоев при игре с более чем 100 модами на консоли." Более того, разработчики рекомендуют "устанавливать только те моды, с которыми вы продолжите играть на долгосрочной основе. Так, вы сможете максимально повысить стабильность RPG". Сделать это рекомендуется до того, как хотфикс принудительно ограничит количество модов, которые можно использовать в игре.



Хотфикс "временно сделает сохранения с более чем 100 модами неиграбельными. Вам придётся ждать выпуска дополнительного патча, который вернёт вам доступ к вашим сохранениям после удаления части модов". Larian успокаивает фанатов своей RPG: "Сохранения без 100+ модов останутся нетронутыми!"