Красавчик Астарион, Иссохший с грудью: разработчики Baldur's Gate 3 назвали свои любимые моды года

Во преддверии праздничного стрима студия Larian раскрыла ошеломляющую статистику, касающуюся творчества игроков вокруг их легендарной RPG Baldur's Gate 3. За прошедший год сообщество мододелов опубликовало более 10 тысяч модификаций, которые были скачаны в общей сложности более 350 миллионов раз. Основатель студии Свен Винке сказал:

У модов 350 миллионов загрузок, и эта цифра продолжает расти. Это значительно больше, чем мы ожидали. Авторам модов стоит похлопать себя по плечу и выпить виски.

Вместе со статистикой разработчики представили свой субъективный обзор своих любимых модов уходящего года, отметив, что в подборке есть как милые, так и совершенно безумные идеи - то, чего и стоит ждать от сообщества BG3.

Bunnies Gate 3 – по всему миру появляются 126 гигантских кроликов.

Pool Floaties – добавляет надувные головные уборы с уникальными характеристиками.

Egg Magic: Clownify – съешь яйцо клоуна и получи его грим.

Withers Big Naturals – у Иссохшего появляется грудь.

Car Wildshape – спутники превращаются в автомобили.

Handsome Astarion – Астарион становится настоящим красавчиком.

Owlbear Beanie – добавляет милые совиные шапочки с мощными баффами.

Raphameow & Such a Tease – Рафаэль теперь с кошачьими ушками и расстегнутой рубашкой.

DinoScratch – пес Скрэтч теперь бегает в пижамке в виде динозавра.

Plasma Weapons, Vintage Firearms, Evelyn’s Monarch – добавляет футуристические мечи, классические пистолеты и гранатомет.

BaldGate3 – все спутники становятся лысыми.

Мероприятие также стало поводом для приглашения фанатов на специальный праздничный стрим, который состоится 3 декабря. Это будет последняя трансляция студии в этом году, так как команда отправляется на The Game Awards 2025.