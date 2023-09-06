Креативный директор Baldur's Gate 3 "никогда в жизни не стал бы играть за Барда" ©

В Baldur's Gate 3 есть целый ряд классов, выбор которых существенно повлияет на игру. Вы можете быть кем угодно - от варвара, который разбрасывается врагами ради удовольствия, до терпеливого клирика, который следит за тем, чтобы его союзники всегда были полностью исцелены с помощью различных вспомогательных навыков. Один из классов, который, похоже, вызывает любовь и ненависть у поклонников Baldur's Gate 3, да и у всего сообщества Dungeons & Dragons в целом, — это бард.

Креативный директор Baldur's Gate 3 Свен Винке, похоже, находится на стороне ненависти, поскольку недавно в интервью репортеру Wizard of the Coast Тодду Кенреку он заявил, что "никогда в жизни не стал бы играть Бардом". Винке рассказывает о том, сколько усилий приложила Larian, чтобы сделать класс Барда жизнеспособным в Baldur's Gate 3, и что он очень рад появлению этого класса, но признает, что "даже близко не подойдет" к нему.

Далее он рассказывает историю о том, как класс Бард был исключен из Divinity: Original Sin 2 в пользу класса Полиморф, потому что этого хотели фанаты, а также потому, что он считал, что "никому не нравится играть бардом". Винке признается, что с тех пор его взгляды изменились, и ему нравятся все возможности, которые есть у бардов в Baldur's Gate 3, но вы все равно не застанете его за игрой в роли барда.

Что касается того, каким персонажем Винке действительно нравится играть, то это Волшебник, причем каждый день, в основном из-за сложности класса. В частности, Винке объясняет, что ему нравится играть за мага-вызывателя благодаря доступу ко всем элементальным заклинаниям и сопротивлению, но признает, что некромантия стоит на втором месте. Кому не нравится поднимать армию мертвецов по своему приказу?