Крис Авеллон рассказал о подходе главы Larian: Свен Винке готов переписывать движок ради качества игр

Бывший дизайнер Obsidian Крис Авеллон высоко оценил подход главы Larian Studios Свена Винке к разработке игр. По его словам, именно требовательность руководителя студии во многом объясняет высокий уровень проектов компании, включая Baldur’s Gate 3.

В разговоре с контент-мейкером TKs-Mantis Авеллон отметил, что Винке уделяет огромное внимание качеству конечного продукта и готов идти на серьёзные технические изменения ради достижения нужного результата.

По словам разработчика, глава Larian — «неостановимая машина», для которой крайне важно, чтобы игра выходила в максимально отполированном виде. Если это необходимо, команда может даже полностью переработать игровой движок, чтобы добиться нужного уровня качества.

Авеллон также подчеркнул, что подобный подход постепенно формирует репутацию студии. С каждой новой игрой доверие игроков к разработчикам только растёт, поскольку они знают, что команда старается довести проект до максимально высокого уровня.

Сам Авеллон работал со Свеном Винке во время разработки Divinity: Original Sin 2, выступая в роли приглашённого сценариста. За свою карьеру он участвовал в создании таких известных RPG, как Planescape: Torment, Fallout 2 и Fallout: New Vegas.