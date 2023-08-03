Критики остались довольны Baldur's Gate 3: "Если вы любите фэнтези - эта игра для вас" ©

В 18:00 состоялся долгожданный релиз грандиозной ролевой игры Baldur's Gate 3, и вскоре первые игроки смогут зайти в игру. Журналисты получили доступ к игре несколькими днями ранее, поэтому уже появились первые рецензии — правда, не все редакции опубликовали полноценные обзоры.

Станет ли Baldur's Gate 3 той игрой, которую мы ждали много лет? Уже в раннем доступе можно было предположить, что игра порадует, а разработчики обещали гигантский контент.

Ранние рецензии подтверждают это: "Baldur's Gate 3 - это огромная игра, которую большинство игроков, вероятно, никогда не увидят целиком" - такие слова приводятся в обзоре ZTGD. Терренс Джонсон, помимо прочего, хвалит великолепную графику, отличную работу актеров, "свободу реальной жизни" или "полную симуляцию D&D". Журналист поставил игре 9,5/10, подчеркнув, что камера в некоторых ситуациях разочаровывает.

Wegotthiscovered оценил игру в 9/10, а Эш Мартинес подтвердил, что это "превосходный сиквел", который установит "новый золотой стандарт для современных ролевых игр". По ходу сюжета нам предстоит сделать несколько различных выборов, и каждое решение оказывает "негативное влияние на кого-то". Журналист подтверждает, что приключение является "морально серым". Однако в игре есть "довольно много разнообразных ошибок"

Если вы любите пошаговые игры, то эта игра для вас. Если вы любите фэнтези, эта игра для вас. Если вы хоть немного интересуетесь любым из этих жанров, Baldur's Gate III - для вас. Даже если вы не интересуетесь этими жанрами, сделайте себе одолжение и купите эту игру. Стоит увидеть этот шедевр в действии - об этом вы прочтете на Wegotthiscovered.

О проблемах упоминает и PC Gamer, журналист которого пока не поставил оценку игре, но столкнулся с "мелкими недочетами" - черным экраном на 30 секунд после видеоролика или вырезанными (ключевыми) диалоговыми фрагментами.

Возможно, я еще не готов дать оценку, но если это не стало очевидным сразу: Baldur's Gate 3 - абсолютно гениальная игра. Пока что. Посмотрим, сохранит ли он этот уровень в течение следующих 80 часов - PC Gamer.

Хузайфа Дуррани из Exputer поставил игре 10/10, отметив потрясающее построение мира, великолепное повествование, фантастическую боевку, обаятельных персонажей, но и он столкнулся со скромными проблемами.

Во многих текстах можно найти упоминания об отличном сюжете, запоминающихся персонажах, огромных RPG-системах или продуманных диалогах, но многие редакторы предпочли не ставить игре полноценную оценку. Larian Studios поздно предоставила коды к ней, и некоторые журналисты не успели завершить приключение.