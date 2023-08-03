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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 462 оценки

Критики остались довольны Baldur's Gate 3: "Если вы любите фэнтези - эта игра для вас"

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butcher69
Новости

В 18:00 состоялся долгожданный релиз грандиозной ролевой игры Baldur's Gate 3, и вскоре первые игроки смогут зайти в игру. Журналисты получили доступ к игре несколькими днями ранее, поэтому уже появились первые рецензии — правда, не все редакции опубликовали полноценные обзоры.

Станет ли Baldur's Gate 3 той игрой, которую мы ждали много лет? Уже в раннем доступе можно было предположить, что игра порадует, а разработчики обещали гигантский контент.

Ранние рецензии подтверждают это: "Baldur's Gate 3 - это огромная игра, которую большинство игроков, вероятно, никогда не увидят целиком" - такие слова приводятся в обзоре ZTGD. Терренс Джонсон, помимо прочего, хвалит великолепную графику, отличную работу актеров, "свободу реальной жизни" или "полную симуляцию D&D". Журналист поставил игре 9,5/10, подчеркнув, что камера в некоторых ситуациях разочаровывает.

Wegotthiscovered оценил игру в 9/10, а Эш Мартинес подтвердил, что это "превосходный сиквел", который установит "новый золотой стандарт для современных ролевых игр". По ходу сюжета нам предстоит сделать несколько различных выборов, и каждое решение оказывает "негативное влияние на кого-то". Журналист подтверждает, что приключение является "морально серым". Однако в игре есть "довольно много разнообразных ошибок"

Если вы любите пошаговые игры, то эта игра для вас. Если вы любите фэнтези, эта игра для вас. Если вы хоть немного интересуетесь любым из этих жанров, Baldur's Gate III - для вас. Даже если вы не интересуетесь этими жанрами, сделайте себе одолжение и купите эту игру. Стоит увидеть этот шедевр в действии - об этом вы прочтете на Wegotthiscovered.

О проблемах упоминает и PC Gamer, журналист которого пока не поставил оценку игре, но столкнулся с "мелкими недочетами" - черным экраном на 30 секунд после видеоролика или вырезанными (ключевыми) диалоговыми фрагментами.

Возможно, я еще не готов дать оценку, но если это не стало очевидным сразу: Baldur's Gate 3 - абсолютно гениальная игра. Пока что. Посмотрим, сохранит ли он этот уровень в течение следующих 80 часов - PC Gamer.

Хузайфа Дуррани из Exputer поставил игре 10/10, отметив потрясающее построение мира, великолепное повествование, фантастическую боевку, обаятельных персонажей, но и он столкнулся со скромными проблемами.

Во многих текстах можно найти упоминания об отличном сюжете, запоминающихся персонажах, огромных RPG-системах или продуманных диалогах, но многие редакторы предпочли не ставить игре полноценную оценку. Larian Studios поздно предоставила коды к ней, и некоторые журналисты не успели завершить приключение.

9
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

И кому эти помойные мнения нужны? Они в игры то играть не умеют.

4
alex_jay

Как будто их мнение имеет хоть для кого то значение))

2
Poroblok1

Стоит ли давать шанс игре, если не нравится жанр пошаговых стратегий и боев?

2
DertuFys

Определённо стоит, во всяком случае с этим шикарным проектом. Хотя лучше, на всякий, сначала попробовать по бесплатному, чтобы не особо расстраиваться из-за денег, если что. В помощь для пробы, как всегда: "...Йо-хо-хо, и бутылка рома."

3
pokemonizm

да, потому что пошаговые бои это просто бои, а игра про твое лично прохождение

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Наверно нет. В дос 2 например мне не понравились бои, здесь понравились. И будет ли тебя устраивать рандомный выбор.

1
m1808

я советую
сам был ярым анти-фанатом игр, где бои идут пошагово, в итоге сам стал ярым фанатом таких игр, именно из за ларианов, после того как попробовал дивинити

1
caliskan

На легком попробуй, мне в раннем доступе боевка не понравилась, но скачаю полную версию, если смогу смириться то куплю потом

0
Space marine286
Wegotthiscovered оценил игру в 9/10, а Эш Мартинес подтвердил, что это "превосходный сиквел", который установит "новый золотой стандарт для современных ролевых игр". Однако в игре есть "довольно много ошибок". - По ходу сюжета нам предстоит сделать несколько различных выборов, и каждое решение оказывает "негативное влияние на кого-то". Журналист подтверждает, что приключение является "морально серым".

Господи ору с этого обзора журналиста 🤣🤣🤣

Решение оказывает «негативное влияние на кого-то» - реальный мир махает рукой этому журналисту.

«Морально серым» - и что? Я наоборот если так этому только рад буду. Нету никаких картонных злодеев и добряков. Только отлично.

1
Alcoza1cer

А не могло быть иначе !!!

1
clarkkent

Кстати про камеру похоже баг из ЕА перекочевал. У меня было так, что камера отдаляется на максимум и её нельзя двигать, только крутить. В итоге персом бегаешь за границу камеры и больше не увидишь его.

0
dead2dog

что за веселая красотка на картинке сверху? Один из персонажей?

0
Ds_Raider

Созданный в редакторе

1
Mihanbo

мод на персонажа,фото реалистика...

0
Artery Kaulitz

Ждём номинации на Game of the Year

0
Spillik

Если вы любите хайпожорство - эта игра тоже для вас.

0
Usurper

Наши журналисты бы лучше связались с дистрибьюторами (Бука и т.д.), дабы узнать будет ли поставка нормальных ключей активации.

-1
DertuFys

Ну ещё бы: "..."новый золотой стандарт для современных ролевых игр"..., ..."Baldur's Gate 3 - абсолютно гениальная игра."..., ..."Стоит увидеть этот шедевр в действии"..." - игроки (фаны и любители RPG и Larian) и так это знали, и даже очень уверены, что BG3 "...сохранит... этот уровень в течение следующих 80 часов...", а то и 150 или 300, или 800 ч. (и я в том числе).

Всем превосходного, высшего класса, приключения и много-много раз!!! *(впервые за десяток лет, а то и более).

P.S.: "маленькие" и жадные "инди" студии/издатели: EA, Bioware, Blizzard, Ubisoft и иже с ними кто ещё там, надеюсь, вы лопните от зависти со злостью))))

-1
caliskan

Да какая зависть? Они зарабатывают в разы больше этой лариан не прикладывая никаких усилий

0
Mihanbo

а я говорил еще три года назад что эта игра очень круто встрехнет рынок рпг игр своей грандиозностью)!....

сам пока подожду с месяц-два пока не выйдут моды и патчи а потом можно и начинать...

-1
wdymBro

Жду на торренте 😊

-2
Space marine286

На торренте хорошие игры разработанные добросовестными разработчиками это конечно низко даже если ты пиратствуешь.

0
nodas

Лучше купил бы

0
wdymBro Space marine286

Я тот самый мерзкий чел который покупает только лайвсервисы в которые невозможно поиграть без покупки)

0
DertuFys Space marine286

Ну... у каждого свои причины для этого, зачастую не особо-то и злостные. С прошлого года ещё одна добавилась с чувствительной переплатой посредникам и тем же мозговыносом с покупками в Steam. И потом, купить-то всегда можно успеть, если, конечно, только она не устареет с концами, что нигде в продаже не найти (BG3 вряд ли это светит ближайшие лет 15-20.).

-1
ugf16349 Space marine286

А кто ты такой, чтобы говорить, как тратить деньги? От этого разработчики не обеднеют. Некоторые компании ушли из России и наплевали вам в лицо, а вы сидите и радуетесь. Купил игру, а она не принадлежит все равно, читай лиц.соглашение, с какого перепуга я должен брать в аренду?

-2