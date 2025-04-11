Крупное обновление #8 для Baldur's Gate 3 появится уже 15 апреля

Поклонники Baldur’s Gate 3 долго ждали новостей о выходе масштабного обновления 8. Теперь Larian наконец-то подтвердила, когда фанаты смогут ожидать новые подклассы, фоторежим и кросс-плей. И это гораздо раньше, чем вы могли ожидать. Патч прибудет уже 15 апреля, то есть долгожданное обновление выйдет меньше чем через неделю.
Larian поделились этим обновлением через аккаунт @baldursgate3, где подтвердили выход 15 апреля долгожданного крупного обновления Baldur’s Gate 3.
В связи с запуском Larian проведет прямую трансляцию на Twitch с Аойф Уилсон и старшим системным дизайнером Россом Стивенсом. Это будет включать в себя глубокое погружение в новые подклассы и больше подробностей обо всем, что появится в обновлении.
Еще 4 дня ждать
Видимо, я никогда не поиграю в эту игру. Откладывал всё время, пока не пропатчат полностью и не перестанут делать обновы, но они упорно продолжают и продолжают говорить, что "это последний патч мамой клянус", а потом выпускают очередной патч и ломают моды и иногда саму игру, клепая потом хотфиксы. Если честно порой такая поддержка даже вредит - только настроишь сборку модов, всё проверишь и тут прилетает обнова и всё к хренам собачьим ломается.
Попробуй, как вариант, скачать старую версию и на ней играть. ее вроде не трогают и не патчат. У них в steam есть опция скачать ее. "release_patch6 _hf9" называется версия.
Да надоели вы со своими васянскими модами. Официальное улучшение игры, гораздо важнее ваших модов, которые авторы обновят, если надо будет.
Траблы случались в основном из-за конфликтов с модами, а не из-за патчей как таковых. Так что звучит как немного вброс
Игра подразумевает прохождение без бесовских модов.
И снова за 2 года не пофиксили 3 акт, да?
а что там не так??
Внатуре. А что там не так?
Просадка производительности из-за криво вырезанного контента, который Свен обещал на релизе
Действительно. Что там может быть не так?
По существу есть что сказать?
Подклассы, фоторежим -- вторично, кросс-плей на любителя, а что реально то глобального обновится то.
Мне уже не раз приходило на ум сделать фото, а вот фото режим не завезли. Кому что😏
а надо?
когда уже закончат с обновами?. Хочу пройти финальную версию
Дождались!!!!
блин отдельно наверно патч не накатать на пиратку. Придется заново перекачивать 100 гигов // Илья Прохоров
Такую игру можно и купить. Larian заслужили наши деньги на 100% // Максим Зырянов
Нахрена покупать , если нет денуво. Пусть она хоть трижды хорошая? Деньги лишние ? Тогда мне отдай. Тем более игра не от российских разрабов . Если бы наши были и если б стоила в пределах 10 баксов, еще можно былоб подумать. // Илья Прохоров
// Максим Зырянов
парацетамол ты конечно) с палитрой
// Илья Прохоров
Вместе с обновой на ккд2, хммм)
Ждём.
Эх, снова качать и играть?! Ну ладно)))