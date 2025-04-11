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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 959 оценок

Крупное обновление #8 для Baldur's Gate 3 появится уже 15 апреля

monk70 monk70

Поклонники Baldur’s Gate 3 долго ждали новостей о выходе масштабного обновления 8. Теперь Larian наконец-то подтвердила, когда фанаты смогут ожидать новые подклассы, фоторежим и кросс-плей. И это гораздо раньше, чем вы могли ожидать. Патч прибудет уже 15 апреля, то есть долгожданное обновление выйдет меньше чем через неделю.

Larian поделились этим обновлением через аккаунт @baldursgate3, где подтвердили выход 15 апреля долгожданного крупного обновления Baldur’s Gate 3.

В связи с запуском Larian проведет прямую трансляцию на Twitch с Аойф Уилсон и старшим системным дизайнером Россом Стивенсом. Это будет включать в себя глубокое погружение в новые подклассы и больше подробностей обо всем, что появится в обновлении.

36
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Talendor3
15
Rey4rtRO

Еще 4 дня ждать

SomeMark

Видимо, я никогда не поиграю в эту игру. Откладывал всё время, пока не пропатчат полностью и не перестанут делать обновы, но они упорно продолжают и продолжают говорить, что "это последний патч мамой клянус", а потом выпускают очередной патч и ломают моды и иногда саму игру, клепая потом хотфиксы. Если честно порой такая поддержка даже вредит - только настроишь сборку модов, всё проверишь и тут прилетает обнова и всё к хренам собачьим ломается.

14
slim108

Попробуй, как вариант, скачать старую версию и на ней играть. ее вроде не трогают и не патчат. У них в steam есть опция скачать ее. "release_patch6 _hf9" называется версия.

bysaturn

Да надоели вы со своими васянскими модами. Официальное улучшение игры, гораздо важнее ваших модов, которые авторы обновят, если надо будет.

14
Fluffy_Creep

Траблы случались в основном из-за конфликтов с модами, а не из-за патчей как таковых. Так что звучит как немного вброс

Vova S

Игра подразумевает прохождение без бесовских модов.

2
Лариан Яна

И снова за 2 года не пофиксили 3 акт, да?

6
dirty bat

а что там не так??

1
Nasvaichik

Внатуре. А что там не так?

Лариан Яна dirty bat

Просадка производительности из-за криво вырезанного контента, который Свен обещал на релизе

Vasya Griboedov dirty bat

Действительно. Что там может быть не так?

Rey4rtRO Vasya Griboedov

По существу есть что сказать?

1
Беркут Слеер

Подклассы, фоторежим -- вторично, кросс-плей на любителя, а что реально то глобального обновится то.

4
Vova S

Мне уже не раз приходило на ум сделать фото, а вот фото режим не завезли. Кому что😏

2
ogtruepac

а надо?

роман сангариев

когда уже закончат с обновами?. Хочу пройти финальную версию

2
YuReI_138

Дождались!!!!

1
Пользователь ВКонтакте

блин отдельно наверно патч не накатать на пиратку. Придется заново перекачивать 100 гигов // Илья Прохоров

Пользователь ВКонтакте

Такую игру можно и купить. Larian заслужили наши деньги на 100% // Максим Зырянов

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нахрена покупать , если нет денуво. Пусть она хоть трижды хорошая? Деньги лишние ? Тогда мне отдай. Тем более игра не от российских разрабов . Если бы наши были и если б стоила в пределах 10 баксов, еще можно былоб подумать. // Илья Прохоров

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Максим Зырянов

AssertiveCaoimhe Пользователь ВКонтакте

парацетамол ты конечно) с палитрой

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Илья Прохоров

Dark1994

Вместе с обновой на ккд2, хммм)

sa1958

Ждём.

LoKKi_SKY

Эх, снова качать и играть?! Ну ладно)))