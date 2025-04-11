Крупное обновление #8 для Baldur's Gate 3 появится уже 15 апреля

Поклонники Baldur’s Gate 3 долго ждали новостей о выходе масштабного обновления 8. Теперь Larian наконец-то подтвердила, когда фанаты смогут ожидать новые подклассы, фоторежим и кросс-плей. И это гораздо раньше, чем вы могли ожидать. Патч прибудет уже 15 апреля, то есть долгожданное обновление выйдет меньше чем через неделю.

Larian поделились этим обновлением через аккаунт @baldursgate3, где подтвердили выход 15 апреля долгожданного крупного обновления Baldur’s Gate 3.

В связи с запуском Larian проведет прямую трансляцию на Twitch с Аойф Уилсон и старшим системным дизайнером Россом Стивенсом. Это будет включать в себя глубокое погружение в новые подклассы и больше подробностей обо всем, что появится в обновлении.