Крупное обновление для Baldur's Gate 3 с поддержкой модов выйдет в сентябре

Larian Studios анонсировала, что седьмой крупный патч для Baldur's Gate 3 будет выпущен в сентябре. Этот обновление добавит в игру новые "злые" концовки, а также официальную поддержку модификаций и инструментарий для их создания.
Из-за модов релиз патча задержался. Летом Larian Studios планирует активно тестировать инструментарий для модов с участием мододелов. Закрытая альфа начнется уже сегодня, а в июле пройдет закрытая бета.
Тестирование патча разделено на две фазы, которые начинаются с тесного сотрудничества с небольшой командой авторов модов из сообщества. Это этап закрытой альфа-версии, на котором они смогут помочь разрабоотчикам в дальнейшей разработке инструментов моддинга и попробовать воплотить в жизнь свои существующие моды с помощью нашего набора инструментов Baldur's Gate 3 Toolkit.
Поддержка модов в Baldur's Gate 3 будет осуществляться через сервис mod.io. Сначала модификации станут доступны на PC, а затем на Mac, PlayStation и Xbox. Разработка модов будет возможна только на PC, после чего их будут отбирать и выпускать на консолях.
Baldur's Gate 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Год с выхода игры господа! Лариан как всегда красавцы, не думаю что остались настолько крутые студии долгожители которые радуют потрясающими играми.
Хотя есть еще ровесник Remedy Entertainmen.
я бы еще веру дал Moon studio...
Сентябрь, это, конечно, долго. Надеюсь, это будет не последнее обновление, т.к. в игре ещё куча багов (пусть и не ломающих прохождение, но всё равно неприятных) и мелких недоработок.
З.Ы. Многие ждали 7-й патч в мае-июне. Облом :)
Это вроде как последний патч будет?
Ждём концовки для соблазна! )
Перевод с гугла!
Мы работаем над следующим обновлением игры, патчем 7, который добавит в игру улучшенные концовки, чтобы сделать еще более мрачные выводы из ваших самых зловещих прохождений, и да, это касается и тех, кто не играет в Дурдж.
Ну так это и есть этот
Понял принял поправим сейчас! Видать до конца не дочитал в стиме думал отдельно всё будет. )
все жду, когда можно начать, а они все обновляют
Поддержка модов?... Только сейчас?... Хм.. А чем же я тогда всех ниггеров и заднеприводных из игры удалил?
что им мешало сначало патч выпустить а потом мод?
задрали со своими обновами бесконечными