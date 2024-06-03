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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 825 оценок

Крупное обновление для Baldur's Gate 3 с поддержкой модов выйдет в сентябре

butcher69
Новости

Larian Studios анонсировала, что седьмой крупный патч для Baldur's Gate 3 будет выпущен в сентябре. Этот обновление добавит в игру новые "злые" концовки, а также официальную поддержку модификаций и инструментарий для их создания.

Из-за модов релиз патча задержался. Летом Larian Studios планирует активно тестировать инструментарий для модов с участием мододелов. Закрытая альфа начнется уже сегодня, а в июле пройдет закрытая бета.

Тестирование патча разделено на две фазы, которые начинаются с тесного сотрудничества с небольшой командой авторов модов из сообщества. Это этап закрытой альфа-версии, на котором они смогут помочь разрабоотчикам в дальнейшей разработке инструментов моддинга и попробовать воплотить в жизнь свои существующие моды с помощью нашего набора инструментов Baldur's Gate 3 Toolkit.

Поддержка модов в Baldur's Gate 3 будет осуществляться через сервис mod.io. Сначала модификации станут доступны на PC, а затем на Mac, PlayStation и Xbox. Разработка модов будет возможна только на PC, после чего их будут отбирать и выпускать на консолях.

Baldur's Gate 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

28
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
TheLokich

Год с выхода игры господа! Лариан как всегда красавцы, не думаю что остались настолько крутые студии долгожители которые радуют потрясающими играми.

Хотя есть еще ровесник Remedy Entertainmen.

7
Despair0

я бы еще веру дал Moon studio...

0
Котян Сутоевич

Сентябрь, это, конечно, долго. Надеюсь, это будет не последнее обновление, т.к. в игре ещё куча багов (пусть и не ломающих прохождение, но всё равно неприятных) и мелких недоработок.

З.Ы. Многие ждали 7-й патч в мае-июне. Облом :)

5
Talendor3

Это вроде как последний патч будет?

2
Dimples
Это вроде как последний патч будет?

Ждём концовки для соблазна! )

Перевод с гугла!

Мы работаем над следующим обновлением игры, патчем 7, который добавит в игру улучшенные концовки, чтобы сделать еще более мрачные выводы из ваших самых зловещих прохождений, и да, это касается и тех, кто не играет в Дурдж.

1
Seyberling Dimples

Ну так это и есть этот

0
Dimples Seyberling
Ну так это и есть этот

Понял принял поправим сейчас! Видать до конца не дочитал в стиме думал отдельно всё будет. )

0
Jinol

все жду, когда можно начать, а они все обновляют

1
LethalApple

Поддержка модов?... Только сейчас?... Хм.. А чем же я тогда всех ниггеров и заднеприводных из игры удалил?

0
ValSpain

что им мешало сначало патч выпустить а потом мод?

-1
Rageinside

задрали со своими обновами бесконечными

-1