Крупный патч для Baldur's Gate 3 привлёк более 120 тыс. игроков онлайн в Steam

Baldur’s Gate 3 стала одним из крупнейших релизов Larian Studios. Хотя игре почти два года, разработчики недавно выпустили ее последние крупные обновления.

После финального патча игра пережила массовый всплеск в Steam, так как число одновременных игроков Baldur’s Gate 3 увеличилось почти в 2 раза.

Как видно ниже, за последние 24 часа Baldur's Gate 3 набрала более 120 тыс. игроков. Хотя рекордный пик игры очень высок, после недавнего патча она все еще переживает значительный подъем.

Следует также отметить, что до выхода последнего патча в игре было около 50 тыс. игроков. Таким образом, в Baldur's Gate 3 уже играло в 2 раза больше игроков, и в ближайшее время это число, скорее всего, увеличится.

Последний патч огромен, в нем есть кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов. Хотя игра по-прежнему будет получать обновления для исправления любых проблем, она не получит нового контента.