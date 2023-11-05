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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 624 оценки

Лаэзель стала менее доступной для близких отношений с выходом последнего обновления для Baldur's Gate 3

butcher69
Новости

Сообщество игроков, занимающихся спидранами в Baldur's Gate 3, сконцентрировалось на выполнении множества сложных заданий, соответствующих огромным масштабам игры. Наряду с традиционными целями, такими как прохождение игры как можно быстрее, небольшое сообщество игроков взялось за менее традиционный подвиг - как можно быстрее завести роман с членами партии. И, как выяснилось, быстрее всего завязываются близкие отношения с одним из членов партии - язвительной Лаэзель.

Однако недавно вышедший четвертый патч для Baldur's Gate 3 привел к катастрофическому изменению, которое нарушило работу спидранеров BG3. После выхода патча Лаэзель значительно повысила свои стандарты, и теперь ее не так-то просто завести.

До выхода патча спидранеры весело соревновались в том, как быстро игроки смогут сблизиться с Лаэзель. Мировой рекорд составлял 1 минуту и 58 секунд, установленный пользователем maeeeeee, которому удалось пройти вступительную часть игры, добраться до лагеря и сделать все диалоги с Лаэзель менее чем за две минуты.

В журнале патча под номером 4 скрыта новая деталь, посвященная Лаэзель, которая гласит: "Для того чтобы Лаэзель решила вступить с вами в романтические отношения вы должны доказать, что достойны этого своими действиями".

Хотя среди любителей спидранов есть и разочарованные, большинство из них воспринимают это с радостью, а некоторые даже хвалят Larian Studios за внесенные изменения, так как считают, что они больше соответствуют гордому характеру Лаэзель как воительницы. В дальнейшем игрокам придется больше демонстрировать свою силу и решимость, чтобы завоевать ее расположение, а это значит проводить с ней больше времени и быть более надежным и благородным женихом.

Тем не менее, сообщество любителей спидранов, ориентированное на романтику, будет продолжать работать и, скорее всего, найдет себе другого персонажа. Быть может им станет медведь.

32
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Из простой шалавы превратилась в добропорядочную проститутку

11
Ain Grimm

Надеюсь что и вправду теперь труднее влюбить в себя основных персонажей, а то всё это выглядело очень глупо, когда ты ничего не делал и даже не собирался никого клеить, а они берут и влюбляться в тебя. Причём абсолютно все персонажи, как женские так и мужские.

Романтику в этой игре писал явно человек без какого либо опыта в этой сфере.

5
Shеpard

Будь я разработчиком, то лорно бы объяснил это личинками в головах гг и компаньонов.))

4
Spirsom

Не знаю почему столько претензий к Лизе - она же прямо говорит, что просто хочет развлечься и потрахатся. О никакой любви речь в тот момент не идет. Учитывая, что в реале, в клубах такое происходит за пару часов после знакомства - вполне реалистичная ситуация.

3
Ain Grimm Spirsom

Начну с того, что я говорю о всех персонажах.

Второе - она представительница расы, для которой все остальные насекомые и рабы, и типа такая девушка с лёгкость будет трахать с кем попало?

Не смеши. Типа ты стал бы трахаться с животным? Вот и она, не должна так легко спариваться с тем, кого считает низшей расой.

Это кстати ещё один камень в сторону разрабов, которые не особо понимают собственных персонажей и в особенности их расы.

2
Janekste

В этой игре любви вообще нет. Все персонажи хотят переспать с героем просто так, просто потому что. У них на это и причин особо нет. Всё что касается романтики, в BG3 прописано максимально плохо. Такое ощущение, будто бы разработчики боялись обидеть какую-нибудь категорию людей(сами понимаете какую). И поэтому особо не заморачивались над проработкой романтики.

-1
alexerug Ain Grimm

Рабы, да, но не насекомые.
О сехс рабстве ты видимо не слышал? Или о том, что рабов спокойно использовали для своих утех во все времена еще с древнего мира?
Для Лейзель - перепих - просто потребность, чтобы расслабиться. Не более. Она ИСПОЛЬЗУЕТ твоего персонажа как ф а л л о с.

1
Shеpard
Тем не менее, сообщество любителей спидранов, ориентированное на романтику, будет продолжать работать и, скорее всего, найдет себе другого персонажа. Быть может это станет медведь.

Не станет, так как ту же Шэдоухарт или Астариона куда быстрее можно будет добавить в пати и набить репу для перепихона.

2
Камелия20

такое ощущение словно нейросеть пост писала

2
MunchkiN 616

вроде она давала тока после как порешать с гоблинами и друидами.

2
Fenharell

после допроса Зорру в начале прям в лагере друидов

0
I love my computer

Зелёная женщина трахат сильна сильна!

1
Tiger Goose

Ну, и не очень-то хотелось.

0
Gridon

вообще непонятно зачем эти спидранеры в романтику играются. Время - самый большой враг в таких соревнованиях, так где время сэкономить-то? Лучше бы уж сосредоточились на прохождении сюжета в быстром темпе. Но нет, им опять член в руки и в погоне за кайфом от перепихона с виртуальной тёлкой время тратят! От балдурины-то игры чего ожидаешь, это ж не симулятор знакомств. Вот им бы медведей там покорять, а не Лаэзель штаны снимать...

-9
I love my computer

Это прЕкол или реальность

-1