Лаэзель стала менее доступной для близких отношений с выходом последнего обновления для Baldur's Gate 3

Сообщество игроков, занимающихся спидранами в Baldur's Gate 3, сконцентрировалось на выполнении множества сложных заданий, соответствующих огромным масштабам игры. Наряду с традиционными целями, такими как прохождение игры как можно быстрее, небольшое сообщество игроков взялось за менее традиционный подвиг - как можно быстрее завести роман с членами партии. И, как выяснилось, быстрее всего завязываются близкие отношения с одним из членов партии - язвительной Лаэзель.
Однако недавно вышедший четвертый патч для Baldur's Gate 3 привел к катастрофическому изменению, которое нарушило работу спидранеров BG3. После выхода патча Лаэзель значительно повысила свои стандарты, и теперь ее не так-то просто завести.
До выхода патча спидранеры весело соревновались в том, как быстро игроки смогут сблизиться с Лаэзель. Мировой рекорд составлял 1 минуту и 58 секунд, установленный пользователем maeeeeee, которому удалось пройти вступительную часть игры, добраться до лагеря и сделать все диалоги с Лаэзель менее чем за две минуты.
В журнале патча под номером 4 скрыта новая деталь, посвященная Лаэзель, которая гласит: "Для того чтобы Лаэзель решила вступить с вами в романтические отношения вы должны доказать, что достойны этого своими действиями".
Хотя среди любителей спидранов есть и разочарованные, большинство из них воспринимают это с радостью, а некоторые даже хвалят Larian Studios за внесенные изменения, так как считают, что они больше соответствуют гордому характеру Лаэзель как воительницы. В дальнейшем игрокам придется больше демонстрировать свою силу и решимость, чтобы завоевать ее расположение, а это значит проводить с ней больше времени и быть более надежным и благородным женихом.
Тем не менее, сообщество любителей спидранов, ориентированное на романтику, будет продолжать работать и, скорее всего, найдет себе другого персонажа. Быть может им станет медведь.
Из простой шалавы превратилась в добропорядочную проститутку
Надеюсь что и вправду теперь труднее влюбить в себя основных персонажей, а то всё это выглядело очень глупо, когда ты ничего не делал и даже не собирался никого клеить, а они берут и влюбляться в тебя. Причём абсолютно все персонажи, как женские так и мужские.
Романтику в этой игре писал явно человек без какого либо опыта в этой сфере.
Будь я разработчиком, то лорно бы объяснил это личинками в головах гг и компаньонов.))
Не знаю почему столько претензий к Лизе - она же прямо говорит, что просто хочет развлечься и потрахатся. О никакой любви речь в тот момент не идет. Учитывая, что в реале, в клубах такое происходит за пару часов после знакомства - вполне реалистичная ситуация.
Начну с того, что я говорю о всех персонажах.
Второе - она представительница расы, для которой все остальные насекомые и рабы, и типа такая девушка с лёгкость будет трахать с кем попало?
Не смеши. Типа ты стал бы трахаться с животным? Вот и она, не должна так легко спариваться с тем, кого считает низшей расой.
Это кстати ещё один камень в сторону разрабов, которые не особо понимают собственных персонажей и в особенности их расы.
В этой игре любви вообще нет. Все персонажи хотят переспать с героем просто так, просто потому что. У них на это и причин особо нет. Всё что касается романтики, в BG3 прописано максимально плохо. Такое ощущение, будто бы разработчики боялись обидеть какую-нибудь категорию людей(сами понимаете какую). И поэтому особо не заморачивались над проработкой романтики.
Рабы, да, но не насекомые.
О сехс рабстве ты видимо не слышал? Или о том, что рабов спокойно использовали для своих утех во все времена еще с древнего мира?
Для Лейзель - перепих - просто потребность, чтобы расслабиться. Не более. Она ИСПОЛЬЗУЕТ твоего персонажа как ф а л л о с.
Не станет, так как ту же Шэдоухарт или Астариона куда быстрее можно будет добавить в пати и набить репу для перепихона.
такое ощущение словно нейросеть пост писала
вроде она давала тока после как порешать с гоблинами и друидами.
после допроса Зорру в начале прям в лагере друидов
Зелёная женщина трахат сильна сильна!
Ну, и не очень-то хотелось.
вообще непонятно зачем эти спидранеры в романтику играются. Время - самый большой враг в таких соревнованиях, так где время сэкономить-то? Лучше бы уж сосредоточились на прохождении сюжета в быстром темпе. Но нет, им опять член в руки и в погоне за кайфом от перепихона с виртуальной тёлкой время тратят! От балдурины-то игры чего ожидаешь, это ж не симулятор знакомств. Вот им бы медведей там покорять, а не Лаэзель штаны снимать...
Это прЕкол или реальность