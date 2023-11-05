Лаэзель стала менее доступной для близких отношений с выходом последнего обновления для Baldur's Gate 3

Сообщество игроков, занимающихся спидранами в Baldur's Gate 3, сконцентрировалось на выполнении множества сложных заданий, соответствующих огромным масштабам игры. Наряду с традиционными целями, такими как прохождение игры как можно быстрее, небольшое сообщество игроков взялось за менее традиционный подвиг - как можно быстрее завести роман с членами партии. И, как выяснилось, быстрее всего завязываются близкие отношения с одним из членов партии - язвительной Лаэзель.

Однако недавно вышедший четвертый патч для Baldur's Gate 3 привел к катастрофическому изменению, которое нарушило работу спидранеров BG3. После выхода патча Лаэзель значительно повысила свои стандарты, и теперь ее не так-то просто завести.

До выхода патча спидранеры весело соревновались в том, как быстро игроки смогут сблизиться с Лаэзель. Мировой рекорд составлял 1 минуту и 58 секунд, установленный пользователем maeeeeee, которому удалось пройти вступительную часть игры, добраться до лагеря и сделать все диалоги с Лаэзель менее чем за две минуты.

В журнале патча под номером 4 скрыта новая деталь, посвященная Лаэзель, которая гласит: "Для того чтобы Лаэзель решила вступить с вами в романтические отношения вы должны доказать, что достойны этого своими действиями".

Хотя среди любителей спидранов есть и разочарованные, большинство из них воспринимают это с радостью, а некоторые даже хвалят Larian Studios за внесенные изменения, так как считают, что они больше соответствуют гордому характеру Лаэзель как воительницы. В дальнейшем игрокам придется больше демонстрировать свою силу и решимость, чтобы завоевать ее расположение, а это значит проводить с ней больше времени и быть более надежным и благородным женихом.

Тем не менее, сообщество любителей спидранов, ориентированное на романтику, будет продолжать работать и, скорее всего, найдет себе другого персонажа. Быть может им станет медведь.