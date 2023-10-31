Larian: Baldur's Gate 3 "активно тестируется" на консолях Xbox и выход "по-прежнему запланирован на этот год"

Глава Larian Studios подтвердил хорошие новости для геймеров, ожидающих выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S. Игра проходит тестирование, и в ближайшем будущем состоится релиз.
В настоящее время Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5, а релиз на платформах Microsoft задерживается из-за Xbox Series S. Однако разработчики пришли к соглашению с производителем консолей и все же хотят выпустить игру на Xbox в 2023 году.
Однако студия до сих пор не сообщала положительные новости относительно релиза, поэтому все больше геймеров были обеспокоены тем, что Baldur's Gate 3 не дебютирует в этом году. Однако тишину нарушил Свен Винке, который сообщил, что игра активно тестируется и все еще запланирована на 2023 год:
Последние новости по Xbox - игра активно тестируется и по-прежнему запланирована на этот год. Мы объявим точную дату выхода, когда будем уверены, что все готово.
Экз сони на бокс выходит
если фср3 прикрутят то в 45фпс пойдет
В Японии на плойку в конце ноября выходит. Я уже четвертое прохождение заканчиваю, а муж только собирается плойку 5 брать вместе с игрой.