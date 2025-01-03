Larian едва не потеряла сделку с Wizards of the Coast из-за Divinity: Original Sin 2

Larian Studios - яркий пример успеха независимой компании, которая никогда не идет на компромисс с качеством. Divinity: Original Sin 2 многие считают одной из лучших CRPG из когда-либо созданных, так же как и следующий релиз Larian, Baldur's Gate 3. В недавнем интервью журналу Edge основатель студии Свен Винке рассказал, что студия едва не потеряла контракт с Wizards of the Coast на продолжение легендарной серии BioWare.

В то время Larian завершала полировку Divinity: Original Sin 2 после длительного периода разработки. Кроме того, приближался срок подачи Wizards дизайн-документа для Baldur's Gate 3, но в студии были слишком погружены в разработку Divinity 2, чтобы уделить этому вопросу должное внимание.

«Мы должны были что-то написать, иначе потеряли бы сделку» - так Винке и небольшая команда на выходных взялись за создание дизайн-документа для Baldur's Gate 3, но конечный продукт, по словам основателя студии, был «очень плохим»: «У нас не хватало мозгов, чтобы справиться с этим, поскольку мы занимались DOS:2», - сказал Винке. Wizards прислала его обратно с таким текстом: «Это настоящий отстой». А мы ответили: «Мы знаем, но мы занимаемся выпуском игры - не просите нас делать это сейчас. Дайте нам отсрочку». К счастью, они согласились, и у нас появился еще один шанс».

Далее Винке объяснил, что, с его точки зрения, Larian нужен известный IP, чтобы поднять студию на «уровень Triple-A: производство, бюджет, маркетинг, все, что нужно для Triple-A». По его мнению, из всех возможных вариантов были только Ultima, Fallout и Baldur's Gate. Винке не ошибся, поскольку Baldur's Gate 3 превратила Larian из известного создателя инди-ролевых игр в поистине громкое имя в игровой индустрии.

Кроме того, Larian Studios была основана в 90-е годы и, по сути, стала свидетелем успеха оригинальных Baldur's Gate и становления BioWare как студии по разработке RPG. Именно канадская студия стала источником вдохновения для Винке, и в дальнейшем он использовал идеи BioWare в своих ролевых играх.

В настоящее время Larian работает над двумя неизвестными проектами, оба из которых являются оригинальными IP.