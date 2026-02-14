Larian едва не раскрыла Baldur's Gate 3 за три года до анонса - намёки пришлось срочно смягчать

Глава Larian Studios Свен Винке рассказал, что будущая Baldur's Gate 3 изначально получила слишком прямолинейный тизер в Divinity: Original Sin 2 — и разработчикам пришлось срочно его переделывать.

Во время недавнего стрима Винке вспомнил, что ещё летом 2017 года, когда выходила Divinity: Original Sin 2, команда уже писала первый черновик Baldur’s Gate 3. У студии был контракт с Wizards of the Coast, поэтому работа над проектом началась задолго до официального анонса.

По словам Винке, первоначальная отсылка к BG3 в Divinity была «очень явной» — настолько, что её пришлось смягчить буквально в последний момент. Более того, первый драфт сценария будущей RPG он охарактеризовал без лишней дипломатии: «Он был очень плохим».

Тем не менее следы будущей Baldur’s Gate 3 в игре всё же остались. Игроки нашли предмет Mind Maggots — по сути, аналог личинок-головастиков, которые играют ключевую роль в сюжете BG3. Также в игре встречаются намёки на «Великий замысел» и существ, напоминающих иллитидов — знаковых монстров вселенной Dungeons & Dragons.

Таким образом, Larian фактически спрятала ранний тизер своего самого успешного проекта в предыдущей RPG. И теперь фанаты предполагают, что подобные скрытые намёки могут появиться и в самой Baldur’s Gate 3 — уже на будущее студии.