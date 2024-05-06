Larian хотели добавить в Baldur's Gate 3 кооператив в духе Divinity, но это оказалось слишком сложной задачей

В ходе интервью изданию PC Gamer глава Larian Studios, Свен Винке, поделился интересной информацией касательно разработки Baldur's Gate 3.
Оказывается, первоначально студия планировала добавить в игру кооператив в духе Divinity: Original Sin. Таким образом игроки, участвующие в мультиплеерной сессии, смогли бы общаться через персонажей друг с другом через заранее записанные диалоги.
Однако в отличии от Divinity: Original Sin, по словам Винке, с Baldur's Gate 3 всё сразу пошло не так, как они планировали: разработчики быстро поняли, что реализовать такую систему будет слишком сложно - всему виной слишком большие ветви с диалогами. На определенном этапе они так сильно разрослись, что студия поняла, что не сможет с ними справиться и была вынуждена убрать данную возможность из игры. Тем не менее, по словам Винке, они попробуют реализовать данную систему в какой-нибудь другой будущей игре.
Одобряю, что вырезали подобный шлак.
Синглплеерная игра должна остаться синглплеерной. Вероятно, я слишком стар и слишком мизантроп для всей этой всратой "социалочки".
однако ДнД для игры с людьми задумывалась
К чёрту кооп и ММО.
Да, даешь сингл!
игра и так очень насыщенная, а разработчики хотели ещё намного больше всего, вот у кого учиться нужно
игра и так очень насыщенная а разработчик
Бред, чем она насыщенная? Кринжовой графоманией? Ни нормальных кат сцен, ни нормальных эффектов, ни нормального геймплея, ничего в ней нет. Тупо и лениво все описывается текстом. Да что уж там, нет даже элементарного бега и ускорения движения врагов в боях...
Специально так сделали чтобы максимально затянуть... Очень медленно ходишь из стороны в сторону, и жмешь сохранить-загрузить переодически. Вот и вся насыщенность. Упаси бог чтоб разрабы на таком учились, тогда с играми можно будет окончательно завязывать...
Ухахаха, определение хоть графомании почитай.
Общаться! Это типа я друид, давай дружить в облике медведя. А вообще задумка неплохая.
Там и так кроме кринжовой графомании ничего нет, куда ещё больше текста то. Ни нормальных кат сцен, ни нормальных эффектов, ни нормального геймплея, ничего в ней нет. Тупо и лениво все описывается текстом и озвучивается приторно-наигранной озвучкой. Да что уж там, нет даже элементарного бега и ускорения движения врагов в боях... Халтура одним словом...