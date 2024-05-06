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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 584 оценки

Larian хотели добавить в Baldur's Gate 3 кооператив в духе Divinity, но это оказалось слишком сложной задачей

AceTheKing
Новости

В ходе интервью изданию PC Gamer глава Larian Studios, Свен Винке, поделился интересной информацией касательно разработки Baldur's Gate 3.

Оказывается, первоначально студия планировала добавить в игру кооператив в духе Divinity: Original Sin. Таким образом игроки, участвующие в мультиплеерной сессии, смогли бы общаться через персонажей друг с другом через заранее записанные диалоги.

Однако в отличии от Divinity: Original Sin, по словам Винке, с Baldur's Gate 3 всё сразу пошло не так, как они планировали: разработчики быстро поняли, что реализовать такую систему будет слишком сложно - всему виной слишком большие ветви с диалогами. На определенном этапе они так сильно разрослись, что студия поняла, что не сможет с ними справиться и была вынуждена убрать данную возможность из игры. Тем не менее, по словам Винке, они попробуют реализовать данную систему в какой-нибудь другой будущей игре.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Mega Therion

Одобряю, что вырезали подобный шлак.

Синглплеерная игра должна остаться синглплеерной. Вероятно, я слишком стар и слишком мизантроп для всей этой всратой "социалочки".

1
GMNPSH

однако ДнД для игры с людьми задумывалась

0
Кей Овальд

К чёрту кооп и ММО.

1
PanKotovsky

Да, даешь сингл!

1
Rorschach93

игра и так очень насыщенная, а разработчики хотели ещё намного больше всего, вот у кого учиться нужно

игра и так очень насыщенная а разработчик

-1
dexxxx123

Бред, чем она насыщенная? Кринжовой графоманией? Ни нормальных кат сцен, ни нормальных эффектов, ни нормального геймплея, ничего в ней нет. Тупо и лениво все описывается текстом. Да что уж там, нет даже элементарного бега и ускорения движения врагов в боях...
Специально так сделали чтобы максимально затянуть... Очень медленно ходишь из стороны в сторону, и жмешь сохранить-загрузить переодически. Вот и вся насыщенность. Упаси бог чтоб разрабы на таком учились, тогда с играми можно будет окончательно завязывать...

-8
PanKotovsky dexxxx123

Ухахаха, определение хоть графомании почитай.

0
Беркут Слеер

Общаться! Это типа я друид, давай дружить в облике медведя. А вообще задумка неплохая.

-1
dexxxx123

Там и так кроме кринжовой графомании ничего нет, куда ещё больше текста то. Ни нормальных кат сцен, ни нормальных эффектов, ни нормального геймплея, ничего в ней нет. Тупо и лениво все описывается текстом и озвучивается приторно-наигранной озвучкой. Да что уж там, нет даже элементарного бега и ускорения движения врагов в боях... Халтура одним словом...

-6