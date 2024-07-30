Larian много думает о том, что будет дальше и надеется сделать еще одну игру, не уступающую Baldur's Gate 3

В то время как Baldur's Gate 3 приближается к своей первой годовщине, один из разработчиков говорит, что Larian твердо смотрит в будущее и надеется сделать еще одну игру, не уступающую своей хитовой CRPG.

Сегодня в своем твите директор издательства Майкл Даус сообщил, что он снова играл в Baldur's Gate 3. До первой годовщины игры, которая состоится 3 августа, осталось всего несколько дней, и Даус говорит, что "кажется, что мы выпустили ее целую жизнь назад".

Хотя Larian, вероятно, будет как-то отмечать эту годовщину, студия стремится смотреть не только назад, но и вперед, и Даус говорит, что за год, прошедший с момента запуска, "было много перспективных идей". Директор игры Свен Винке признался в этом ранее в этом месяце, когда рассказал, что старшие разработчики Larian собрались, чтобы обсудить "взлет" их следующей игры. Над каким именно из двух ролевых проектов, над которыми, как известно, работает Larian, был сделан основной акцент на этом саммите, неизвестно, но ясно, что точка зрения направлена вперед, а не назад.

По мнению Дауса, этот импульс вперед очень важен для того, чтобы повторить уровень качества предыдущего проекта. Признавая, что оглядываться на игру "странно", он говорит, что "я могу смотреть на нее как фанат. Это такая хорошая игра. Вперед, чтобы сделать еще одну".

Larian - и в частности Винке - уделяет особое внимание качеству, поэтому неудивительно, что команда стремится сделать "еще одну" игру, такую же хорошую, как Baldur's Gate 3, но это все еще остается высокой целью. Рекордное количество наград, полученных Baldur's Gate 3, было настолько велико, что Larian пришлось отправлять на выставки ротационные команды разработчиков. Повторить подобный успех будет нелегко.