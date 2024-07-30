Larian много думает о том, что будет дальше и надеется сделать еще одну игру, не уступающую Baldur's Gate 3

В то время как Baldur's Gate 3 приближается к своей первой годовщине, один из разработчиков говорит, что Larian твердо смотрит в будущее и надеется сделать еще одну игру, не уступающую своей хитовой CRPG.
Сегодня в своем твите директор издательства Майкл Даус сообщил, что он снова играл в Baldur's Gate 3. До первой годовщины игры, которая состоится 3 августа, осталось всего несколько дней, и Даус говорит, что "кажется, что мы выпустили ее целую жизнь назад".
Хотя Larian, вероятно, будет как-то отмечать эту годовщину, студия стремится смотреть не только назад, но и вперед, и Даус говорит, что за год, прошедший с момента запуска, "было много перспективных идей". Директор игры Свен Винке признался в этом ранее в этом месяце, когда рассказал, что старшие разработчики Larian собрались, чтобы обсудить "взлет" их следующей игры. Над каким именно из двух ролевых проектов, над которыми, как известно, работает Larian, был сделан основной акцент на этом саммите, неизвестно, но ясно, что точка зрения направлена вперед, а не назад.
По мнению Дауса, этот импульс вперед очень важен для того, чтобы повторить уровень качества предыдущего проекта. Признавая, что оглядываться на игру "странно", он говорит, что "я могу смотреть на нее как фанат. Это такая хорошая игра. Вперед, чтобы сделать еще одну".
Larian - и в частности Винке - уделяет особое внимание качеству, поэтому неудивительно, что команда стремится сделать "еще одну" игру, такую же хорошую, как Baldur's Gate 3, но это все еще остается высокой целью. Рекордное количество наград, полученных Baldur's Gate 3, было настолько велико, что Larian пришлось отправлять на выставки ротационные команды разработчиков. Повторить подобный успех будет нелегко.
Просто сделайте Dlc про Карлах и всё // Jason And-Lucia
Divinity Original Sin 5?
Тут только можно сказать, что всё в Ваших руках, основа для будущей игры уже обкатана Baldur's Gate 3 и двумя Divinity Original Sin, с финансами, после грандиозного успеха, тоже проблем быть недолжно. Осталось только повторить, улучшив некоторые моменты и успех обеспечен.
Да вы эту доделайте уже.
уже года как балдур вышел, а они всё думают что будет дальше и надеятся
можт пора уже вставать с кровати и начать чтонибудь делать уже ))
NW3 хотел бы от них увидеть !
изометрический пошаговый фоляут. ну или диваныч или ещё что то другое. игрострою нужен маяк
Надеюсь на неизометрическую дивинити
Порно гей4
Если будет повесточный калл как балдур 3 с цветными фемками и лезбухами, то накой не нужно новой игры
Только пожалуйста без повестки на этот раз. Мне боёвка зашла в БГ3, но персонажи это цирк лгбт воке уродов. Из за отвращения к персам игру и дропнул.
Наивный. Её будет только больше с каждым разом.
Да там вроде что то движется в правильном направлении. Потихоньку огрызаются на вокизм, видимо начинают, не смотря на свою тупость, что то подозревать)).
Вот где вы там видите повестку??? Ее вообще там нет если не захотеть, и то нужно прям чтобы спутник одобрял тебя, и ты сам в диалоге согласился на его романтик. А в остальном мире по игре кроме как лунной лесби девы и ее спутницы я не встретил ни разу лгбт персонажей, или каких то намеков на повестку. В отличии например от драгон эдж где это было намного более явно.
Каждый видит то, что хочет видеть)
В BG3 есть разнообразие во всех смыслах, но его тебе не суют в лицо и не заставляют внимать этому, в отличии от других игр, где порой ты вынужден созерцать эти пассажи про "я не такой/такая/такое как все". BG3 вообще наверное один из лучших примеров, когда "повестка" настолько органично существует в мире, что вообще не вызывает отвращения и прочего. Как и в Киберпанке, там тоже вся шиза людская органично вписана в мир и ты просто со стороны за этим можешь наблюдать, а разделять или нет - выбор только за игроком. Но людей в большинстве случаев триггерит только лишь сам факт, что в фэнтезийном мире, где есть магия и гуманоидные осьминоги, есть условные геи/би/лесби и прочее. Это само по себе абсурдно и забавно порой.
"Повестка" это не только гуаномесы, но и сильные и независимые бабищи, которые всех и всё на скаку сожгут, а мыжычки все сплошь лошары какие то. А "шоколадный заяц" тамошний он как инородное тело. А диалоги сплошное подлизвание вокизму во всех его проявлениях. Если вы чего то не замечаете это не значит что этого там нет, это значит что вы недостаточно... вдумчивы или наблюдательны. Восприятие прокачивайте.
Мне уже страшно, что будет в их новой игре!!! Если Балда Гея 3 была самой повесточной Воук помойкой в индустрии, то что же будет в новой!?
https://www.playground.ru/baldurs_gate_3/file/baldurs_gate_3_zamena_bolshinstva_alfavitnyh_lgbt_npc_na_normalnyh_no_alphabets_v5_0_1_orinesque-1666582
Примерно то же самое, что на открытии Олимпиады в гей-париже.
Дошел до Балдура и скипнул. :)
так и не прошел.
Larian - и в частности Винке - уделяет особое внимание качеству (с)
это потому игра на релизе была таким лагадромом? и пытались доделывать патчами.
а вообще. когда разрабы говорят DLC не будет, новая страница, игра завершена, бла бла бла, стойкое ощущение, что разрабы льют воду.
сказали бы "мы не тянем потому и не будет DLC"
Секас с мишкой был. Даёшь секас с носорогом!
Печально с друидом качком секса нет,а вего зооформе есть