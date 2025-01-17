Larian напомнила, что последнее крупное обновление для Baldur's Gate 3 уже не за горами

Патч 8 для Baldur's Gate 3 станет последним таким крупным обновлением, представляющим значительные нововведения в игре. Larian Studios напоминает о предстоящем контенте и тестах для всех заинтересованных владельцев игры, выпущенной в 2023 году.

Самым большим изменением станет функция кросс-плея, позволяющая всем игрокам играть вместе онлайн, независимо от платформы. Larian Studio надеется начать ее тестирование в конце этого месяца.

Чтобы зарегистрироваться, войдите на сайт Larian Studios с учетной записью, которую вы используете для игры в Baldur's Gate 3. Создатели будут предоставлять доступ по частям, и не все зарегистрированные лица будут участвовать (из-за ограниченного количества мест).

Владельцам версии Baldur's Gate 3 XSX/S необходимо будет использовать приложение Xbox Insider Hub для участия в тестировании. Отметим, что геймеры, играющие на компьютерах с macOS, вообще не смогут участвовать (хотя сама функция кросс-плея станет им доступна после выхода патча 8).

Студия Larian отметила в своем последнем объявлении, что:

Последнее крупное обновление Baldur's Gate 3 уже не за горами и принесет несколько долгожданных функций, включая кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов.

Что касается фоторежима, то он будет содержать множество фильтров и опций для настройки фона конкретного кадра. Можно будет удалить видимых в кадре NPC, добавить наклейки и рамки, а также изменить яркость или цвет сцен.

Что касается самих подклассов, то игроки получат их в общей сложности 12, по 1 на каждый существующий класс. Таким образом, Baldur's Gate 3 будет обогащена новыми навыками, анимацией и визуальными эффектами.

Кроме того, патч 8 исправит ряд ошибок, в том числе: устранит проблему, из-за которой игроки застревали на экране загрузки при попытке присоединиться к многопользовательской сессии, в которой использовались моды, а также улучшит оптимизацию в Адамантиновой кузне.