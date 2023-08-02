Larian "настоятельно рекомендует" устанавливать Baldur's Gate 3 на SSD

До выхода Baldur's Gate 3 остался один день, и Larian Studios опубликовала небольшой "гайд" по беспроблемной подготовке к предстоящим приключениям.
В нем указано несколько шагов. О некоторых уже сообщалось ранее в твиттере, такие как удаление сохранений, удаление версии раннего доступа и модов. Сюда также входят советы по обновлению драйверов видеокарты, и установка игры на SSD.
Для игры в Baldur's Gate 3 настоятельно рекомендуется использовать твердотельный накопитель (SSD), и мы рекомендуем установить игру именно на него. Нелишним будет убедиться, что места на диске больше, чем требуется.
Полный блог доступен на странице игры в Steam.
Ну, это сейчас стандартное требование.
в раннею версию с хдд играл, таких уж прям проблем не наблюдал.
На то она и ранняя.
Это ещё не было локации город Врата Балдура)))
Релизную спецом с хдд и проверю.
В этом году ссд стал стандартом для компьютеров, хард нужен ток для скачивания торрентов, фильмов, хранения каких либо файлов, но все проги и гры и система должны быть обязательно на ссд, иначе это тормоза, лаги, задержки и тд
чет уже реал подзадолбали с новостями о балдуре .. причем такие незначительные ..
На ide хард бо мы хардкорщики.
Началось...
Вполне логичное требование, учитывая то, что даже уже весьма старые онлайн игры рекомендуют его наличие
Только онлайн игры требуют его наличие по весомой причине. А эти шляпы сольные потому что руки не из плеч у разрабов.
Все уже на ssd давно
Спасибо за рекомендацию. Как качну с торрента бесплатно, обязательно расчехлю свой ссд.
У меня есть ссд, но не хочется его засирать играми
А чем предпочитаешь засирать SSD?
У него, наверное, он стоит нулёвый.))
А я "настоятельно рекомендую" устанавливать потом мод на обнаженку))
Повзрослей.
На тебе плюс
вам не помогло :)
как с медведями сношаться, так вы все взрослые, а тут повзрослей.
Я настоятельно рекомендую вообще не устанавливать а пропустить это.