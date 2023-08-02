на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 399 оценок

Larian "настоятельно рекомендует" устанавливать Baldur's Gate 3 на SSD

©
Procy_on
Новости

До выхода Baldur's Gate 3 остался один день, и Larian Studios опубликовала небольшой "гайд" по беспроблемной подготовке к предстоящим приключениям.

В нем указано несколько шагов. О некоторых уже сообщалось ранее в твиттере, такие как удаление сохранений, удаление версии раннего доступа и модов. Сюда также входят советы по обновлению драйверов видеокарты, и установка игры на SSD.

Для игры в Baldur's Gate 3 настоятельно рекомендуется использовать твердотельный накопитель (SSD), и мы рекомендуем установить игру именно на него. Нелишним будет убедиться, что места на диске больше, чем требуется.

Полный блог доступен на странице игры в Steam.

9
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, это сейчас стандартное требование.

12
danilukHF

в раннею версию с хдд играл, таких уж прям проблем не наблюдал.

0
Кей Овальд danilukHF

На то она и ранняя.

0
Pimba danilukHF

Это ещё не было локации город Врата Балдура)))

0
danilukHF Pimba

Релизную спецом с хдд и проверю.

0
StingerV

В этом году ссд стал стандартом для компьютеров, хард нужен ток для скачивания торрентов, фильмов, хранения каких либо файлов, но все проги и гры и система должны быть обязательно на ссд, иначе это тормоза, лаги, задержки и тд

2
gliga142

чет уже реал подзадолбали с новостями о балдуре .. причем такие незначительные ..

2
hpi

На ide хард бо мы хардкорщики.

1
wdymBro

Началось...

0
Artery Kaulitz

Вполне логичное требование, учитывая то, что даже уже весьма старые онлайн игры рекомендуют его наличие

-1
wdymBro

Только онлайн игры требуют его наличие по весомой причине. А эти шляпы сольные потому что руки не из плеч у разрабов.

0
Mad_cloud

Все уже на ssd давно

-1
Shеpard

Спасибо за рекомендацию. Как качну с торрента бесплатно, обязательно расчехлю свой ссд.

-3
Protocol10

У меня есть ссд, но не хочется его засирать играми

-5
-Zion-

А чем предпочитаешь засирать SSD?

5
wianewa -Zion-

У него, наверное, он стоит нулёвый.))

0
Strannik110

А я "настоятельно рекомендую" устанавливать потом мод на обнаженку))

-6
samosan

Повзрослей.

0
Великий Алладин samosan

На тебе плюс

0
Magnusss samosan

вам не помогло :)

1
deztroy samosan

как с медведями сношаться, так вы все взрослые, а тут повзрослей.

2
deztroy

Я настоятельно рекомендую вообще не устанавливать а пропустить это.

-6