Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 017 оценок

Larian не советует начинать играть в версию раннего доступа Baldur's Gate 3

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Procy_on
Новости

Baldur's Gate 3 в полной версии приближается и будет доступна на ПК практически через несколько недель, 3 августа, и Larian советует пока воздержаться от игры в раннем доступе.

Дело в том, что, как уже сообщалось ранее, сохранения и прогресс, достигнутые в раннем доступе, не будут перенесены в полную версию Baldur's Gate 3, поэтому разработчики не советуют начинать прохождение этой версии, поскольку это будет фактически потерей времени.

Мы не рекомендуем игрокам приобретать версию Baldur's Gate 3 для раннего доступа с целью начать играть раньше, отчасти потому, что это устаревшая версия, а также потому, что мы уже близки к запуску. По сути, игра настолько отличается от финальной версии, что это делает невозможным совместимость сохранений между версиями.

В любом случае, версия раннего доступа все еще доступна, просто, возможно, не стоит пускаться в приключение с мыслью о том, что через пару недель выйдет финальная версия и вы продолжите играть с тем же персонажем.

В любом случае, те, кто купит версию раннего доступа до запуска, получат ряд цифровых бонусов, таких как версия Digital Deluxe и другие вознаграждения, но не будут иметь 72-часового раннего доступа к дате запуска, о котором было объявлено изначально.

Последний вариант также был исключен в связи с переносом даты выхода Baldur's Gate 3, что фактически перенесло игру на более ранний срок для всех.

17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
antonborisov198

Воспользовался этим советом ещё до выхода ранней версии)

10
Xndr DeKoz

владельцы ранней версии получат апгрейд до делюксовой версии бесплатно, так что подумай еще)

4
antonborisov198 Xndr DeKoz

Спасибо, я с торрента скачаю)

0
Sprintin

я наигравший 76 часов, ну окей)

4
denis_mos

Ну не знаю, мне кажется что поиграть в ранний доступ это отличная идея. Я вот лично хочу всё посмотреть что бы потом глянуть разницу, так сказать увидеть масштаб проделанной работы

2
Korn_Katar

Интересно, а цена на игру на релизе увеличится или той же будет? А то получается, что в Стиме самая дешёвая цена. По крайней мере там сейчас цена такая же, за которую я Делюкс Хогвартс Легаси в ЭГС брал.

1
Koraho

За предзаказ (покупку раннего доступа) будут давать делюкс эдишн на релизе, так что если сравнивать в лоб, то твой предзаказ на релизе подорожает.

1
TAPAKAH222

Это близко к тому о чем я постоянно тут говорю: надо играть в игру со всеми DLC, патчами и, возможно, с мода фанатов, если без никак нельзя.

-4
TheTigerM

Именно! Сам, наученный горьким опытом, уже более десяти лет ни к одной игре, даже самой ожидаемой мной лично, не притрагиваюсь никаким образом минимум первые полгода.

2
Artery Kaulitz TheTigerM

Cyberpunk 2077 со своим DLC и полной переработкой игры через 3 года:

7
3Lexas

И они это пишут после того, как сколько то лет назад выпустили бету? мда.....тогда уж и тогда не стоило начинать

-5