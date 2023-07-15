Larian не советует начинать играть в версию раннего доступа Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 в полной версии приближается и будет доступна на ПК практически через несколько недель, 3 августа, и Larian советует пока воздержаться от игры в раннем доступе.
Дело в том, что, как уже сообщалось ранее, сохранения и прогресс, достигнутые в раннем доступе, не будут перенесены в полную версию Baldur's Gate 3, поэтому разработчики не советуют начинать прохождение этой версии, поскольку это будет фактически потерей времени.
Мы не рекомендуем игрокам приобретать версию Baldur's Gate 3 для раннего доступа с целью начать играть раньше, отчасти потому, что это устаревшая версия, а также потому, что мы уже близки к запуску. По сути, игра настолько отличается от финальной версии, что это делает невозможным совместимость сохранений между версиями.
В любом случае, версия раннего доступа все еще доступна, просто, возможно, не стоит пускаться в приключение с мыслью о том, что через пару недель выйдет финальная версия и вы продолжите играть с тем же персонажем.
В любом случае, те, кто купит версию раннего доступа до запуска, получат ряд цифровых бонусов, таких как версия Digital Deluxe и другие вознаграждения, но не будут иметь 72-часового раннего доступа к дате запуска, о котором было объявлено изначально.
Последний вариант также был исключен в связи с переносом даты выхода Baldur's Gate 3, что фактически перенесло игру на более ранний срок для всех.
Воспользовался этим советом ещё до выхода ранней версии)
владельцы ранней версии получат апгрейд до делюксовой версии бесплатно, так что подумай еще)
Спасибо, я с торрента скачаю)
я наигравший 76 часов, ну окей)
Ну не знаю, мне кажется что поиграть в ранний доступ это отличная идея. Я вот лично хочу всё посмотреть что бы потом глянуть разницу, так сказать увидеть масштаб проделанной работы
Интересно, а цена на игру на релизе увеличится или той же будет? А то получается, что в Стиме самая дешёвая цена. По крайней мере там сейчас цена такая же, за которую я Делюкс Хогвартс Легаси в ЭГС брал.
За предзаказ (покупку раннего доступа) будут давать делюкс эдишн на релизе, так что если сравнивать в лоб, то твой предзаказ на релизе подорожает.
Это близко к тому о чем я постоянно тут говорю: надо играть в игру со всеми DLC, патчами и, возможно, с мода фанатов, если без никак нельзя.
Именно! Сам, наученный горьким опытом, уже более десяти лет ни к одной игре, даже самой ожидаемой мной лично, не притрагиваюсь никаким образом минимум первые полгода.
Cyberpunk 2077 со своим DLC и полной переработкой игры через 3 года:
И они это пишут после того, как сколько то лет назад выпустили бету? мда.....тогда уж и тогда не стоило начинать