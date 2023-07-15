Larian не советует начинать играть в версию раннего доступа Baldur's Gate 3 ©

Baldur's Gate 3 в полной версии приближается и будет доступна на ПК практически через несколько недель, 3 августа, и Larian советует пока воздержаться от игры в раннем доступе.



Дело в том, что, как уже сообщалось ранее, сохранения и прогресс, достигнутые в раннем доступе, не будут перенесены в полную версию Baldur's Gate 3, поэтому разработчики не советуют начинать прохождение этой версии, поскольку это будет фактически потерей времени.

Мы не рекомендуем игрокам приобретать версию Baldur's Gate 3 для раннего доступа с целью начать играть раньше, отчасти потому, что это устаревшая версия, а также потому, что мы уже близки к запуску. По сути, игра настолько отличается от финальной версии, что это делает невозможным совместимость сохранений между версиями.

В любом случае, версия раннего доступа все еще доступна, просто, возможно, не стоит пускаться в приключение с мыслью о том, что через пару недель выйдет финальная версия и вы продолжите играть с тем же персонажем.

В любом случае, те, кто купит версию раннего доступа до запуска, получат ряд цифровых бонусов, таких как версия Digital Deluxe и другие вознаграждения, но не будут иметь 72-часового раннего доступа к дате запуска, о котором было объявлено изначально.

Последний вариант также был исключен в связи с переносом даты выхода Baldur's Gate 3, что фактически перенесло игру на более ранний срок для всех.