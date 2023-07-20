Larian объяснила, почему в редакторе персонаже Baldur's Gate 3 нет слайдеров для изменения черт лица ©

Как и во многих других играх данного жанра, Baldur's Gate 3 дает возможность изменять внешний облик своего персонажа, правда, возможности редактора персонажей не самые обширные. Как ни странно, в игре нет привычных для нас ползунков для изменения черт лица, поэтому вы вынуждены использовать пресеты при создании своего героя.

Ведущий художник по персонажам Алена Дубровина объяснила, почему этого нет, и рассказала о том, как редактор персонажей поможет игрокам выразить свою индивидуальность в неожиданных аспектах.

"Мы никогда не делали редактор персонажей [...] специально для игроков, хотя вроде бы и делаем", - сказала Дубровина в интервью Kotaku. " Прежде всего, с началом разработки мы делаем его для себя. Поскольку мы знали, что игра будет огромной. Понимали, что в ней будет слишком много персонажей, и понимали, что нужно сделать каждого индивидуальным и быть готовыми к появлению драконорожденных или подобных им существ. [...] Поэтому мы понимаем, что если мы хотим предложить свой дизайн, а через год в игре будет 100 [персонажей], то наша задача - подготовить их к тому, чтобы все эти импы или хотя бы некоторые из них выглядели уникально".

По ее мнению, большинство доработанных персонажей, на создание которых игроки тратят часы, в итоге смотрятся слишком однотипно. " Нам хотелось этого избежать. И если создавать слайдеры, то нужно делать их так, чтобы они были действительно уникальными и не выглядели одинаково".

В игре будет 11 рас, и Larian не планирует менять их в ближайшее время. Студия старалась придерживаться истории времен Dungeons & Dragons, и это нашло отражение в редакторе персонажей: например, у эльфов не может быть бороды, а настройка рогов у тифлингов или драконорожденных влияет на узор на их чешуе. Но от канона все же можно отходить в некоторой степени, как это сделала Larian, убрав моральную привязку, что позволило разнообразить ролевую игру.

Команда очень серьезно подошла к задаче инклюзии. Например, для создания причесок для чернокожих они привлекали консультантов и аниматоров. Их подход к гендеру также отличается от подходов многих других компаний. В Baldur's Gate 3 можно выбрать один из 4 вариантов телосложения, которые не привязаны к определенному полу. Более того, есть возможность выбрать гениталии своего персонажа: здесь есть несколько вариантов.

"Вы можете выбрать пенис или вагину, а также волосы на лобке, хотя, учитывая рептильную природу Драконорожденных, они будут выглядеть несколько иначе", - отмечает Kotaku.

И возможность выбора здесь не просто так: она, видимо, появится в самой игре. По словам Дубровиной, этот выбор связан не с сексуальными сценами, а с самовыражением игроков. В Larian решили создать нижнее белье как элемент экипировки, который можно настраивать и носить, и это является частью кастомизации персонажа.

"Возник вопрос: "А что будет, когда вы его снимете?"", - сказала она. "Сначала мы думали: "Знаете, может, ничего и не произойдет. Может быть, у нас под ним будет еще одна бельевая сетка. Какая разница? Но потом я начала думать об этом, говорить об этом, и мы поняли, что для некоторых игроков это просто еще один способ представить свою идентичность".

Но если вы не хотите тратить время на работу над интимными зонами своего персонажа, существует возможность закрыть все, что вы не хотите видеть. Тем не менее, приятно осознавать, что Larian заботится о таких деталях.

"BG очень сфокусирована на вашей индивидуальности и конечной фантазии, где вы можете быть кем угодно, чем угодно", - сказала она. "И мы хотели, чтобы это было представлено. Мы считаем, что визуальные [возможности создания персонажа создают] положительный опыт игрока. Я заметила это на себе, когда играю в игры или когда выбираю, какую игру купить, верно? Я смотрю на персонажей и хочу выглядеть красиво. Я хочу выглядеть весело".

Вы можете начать тренироваться в создании своего идеального героя уже сейчас, чтобы затем воспроизвести его, когда BG3 выйдет 3 августа на ПК и 6 сентября на PS5, поскольку перенос данных из "раннего доступа" в полную версию игры невозможен.