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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 560 оценок

Larian объявила дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series - сегодня

Gutsz
Новости

Бельгийские разработчики из студии Larian наконец-то выполнили свое обещание. Популярная пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3 выходит на консолях Xbox к концу этого года. Во время церемонии награждения лучших игр этого года The Game Awards была официально объявлена дата релиза игры на Xbox Series S и Xbox Series X. Игра станет доступной для консольных игроков уже сегодня.

В Xbox-версию игры будут включены все вышедшие обновления, включая пятый патч. Этот апдейт принес в игру полноценный эпилог, множество исправлений и улучшений, которые будут доступны консольным игрокам сразу.

В Larian Studios подтвердили, что версия Baldur’s Gate 3 для Xbox Series поддерживает кросс-сохранение, что позволит игрокам с других платформ перенести свой прогресс без проблем. Ожидается, что производительность RPG на Xbox Series X будет идентичной и даже в некоторых местах лучше, чем на PS5. Игрокам на Xbox Series S придется смириться с некоторыми ограничениями в виде более низкого разрешения.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
TheLokich

Еще и GOTY забрали.

6
пекота

Законная тотальная победа.

2
makeavelli

Игра Года ! как и было предсказано и доказано на деле . 5 больших патчей против 1 dlss =))

1
Alkatraz7N7

Кто ещё чуть не уснул на TGA? 🥱

1
Vilgefortz93

Я думал в прошлом году была скучная , я ошибался. В этом году ещё хуже. Где громкие анонсы!? TGA никогда не стать заменой Е3. Остаётся ждать выставок от самих компаний. Надеюсь в январе Microsoft сама покажет презентацию.

1
rujurist

ценник

4500 на коробку, кусается однако, жаль не в game pass

1
211186

Да ну, посмотри на плати.ру, дешевле будет

0
dfedfedfe228

Легчайшая GOTY

1
211186

Отлично!!!!

1
Макс Макс 007

Бегом качать!

0