Larian объявила дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series - сегодня

Бельгийские разработчики из студии Larian наконец-то выполнили свое обещание. Популярная пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3 выходит на консолях Xbox к концу этого года. Во время церемонии награждения лучших игр этого года The Game Awards была официально объявлена дата релиза игры на Xbox Series S и Xbox Series X. Игра станет доступной для консольных игроков уже сегодня.
В Xbox-версию игры будут включены все вышедшие обновления, включая пятый патч. Этот апдейт принес в игру полноценный эпилог, множество исправлений и улучшений, которые будут доступны консольным игрокам сразу.
В Larian Studios подтвердили, что версия Baldur’s Gate 3 для Xbox Series поддерживает кросс-сохранение, что позволит игрокам с других платформ перенести свой прогресс без проблем. Ожидается, что производительность RPG на Xbox Series X будет идентичной и даже в некоторых местах лучше, чем на PS5. Игрокам на Xbox Series S придется смириться с некоторыми ограничениями в виде более низкого разрешения.
Еще и GOTY забрали.
Законная тотальная победа.
Игра Года ! как и было предсказано и доказано на деле . 5 больших патчей против 1 dlss =))
Кто ещё чуть не уснул на TGA? 🥱
Я думал в прошлом году была скучная , я ошибался. В этом году ещё хуже. Где громкие анонсы!? TGA никогда не стать заменой Е3. Остаётся ждать выставок от самих компаний. Надеюсь в январе Microsoft сама покажет презентацию.
ценник
4500 на коробку, кусается однако, жаль не в game pass
Да ну, посмотри на плати.ру, дешевле будет
Легчайшая GOTY
Отлично!!!!
Бегом качать!