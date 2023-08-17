Larian откатили последнее обновление для Baldur's Gate 3 из-за неожиданной ошибки ©

Четвертый хотфикс для Baldur's Gate 3 появился вчера вечером, он был меньше предыдущих трех, но все же обещал исправить ряд проблем, связанных с "вылетами, ошибками, проблемами с компаньонами, которые все время пытаются заснуть".

К сожалению, это обновление также привело к новым сбоям, поэтому Larian откатила его. Если вы сохранили свою игру во время действия четвертого хотфикса, вы не сможете загрузить эти сохранения до повторной публикации исправления, что, по словам Larian, будет сделано сразу же после устранения сбоев.

Пока нет информации о том, когда четвертый хотфикс будет снова опубликован.

Помимо отката, четвертое обновление примечательно еще и тем, что, если не произойдет никаких неожиданных изменений в дорожной карте, он станет последним перед выходом первого полноценного патча для Baldur's Gate 3, который будет содержать более 1000 исправлений и доработок. После этого будет выпущен второй патч, который, по словам Larian, "будет включать в себя некоторые из самых больших пожеланий, полученных нами от сообщества с момента запуска".

Спустя две недели после выхода Baldur's Gate 3 продолжает оставаться абсолютным феноменом: она по-прежнему занимает первое место в чарте продаж Steam и второе место в чарте самых популярных игр, значительно опережая многолетнего обладателя второго места Dota 2. Это было бы впечатляющим достижением для любой игры, но для сложной, нишевой фэнтезийной RPG от разработчика, которому пришлось использовать Kickstarter для финансирования своих предыдущих игр, это не что иное, как замечательный результат.

И не стоит забывать, что все это - до выхода версии игры для PlayStation 5, который состоится 6 сентября, и предполагаемого релиза для Xbox в следующем году.