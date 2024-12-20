Larian открыла регистрацию на стресс-тест кросс-плея для Baldur's Gate 3

Патч 8 для Baldur's Gate 3 — это следующее крупное обновление игры от Larian Studios. Введение кроссплея между ПК и консолями — лишь одно из многих дополнений, но, учитывая, насколько это серьезное изменение, Larian хочет обеспечить его максимально плавное внедрение, и ему нужна ваша помощь.

В патче 8 для Baldur’s Gate 3 также стоит ожидать новые подклассы, фоторежим и вышеупомянутые инструменты кроссплея. Однако это означает множество потенциальных подводных камней, поэтому Larian стремится обеспечить максимально плавное внедрение, сначала проведя стресс-тест.

Внедрение кроссплея Baldur’s Gate 3 «было непростой задачей, и мы хотим, чтобы вы помогли протестировать эту новую функциональность.

Если вы хотите принять участие, вам нужно будет зарегистрироваться. Larian говорит, что доступ будет предоставляться волнами, но отмечает, что «регистрация на стресс-тест не гарантирует доступ». Также отмечается, что сохраненные игры, созданные во время теста, могут не обязательно остаться совместимыми с финальным выпуском обновления.

Вы можете зарегистрироваться на стресс-тест Baldur’s Gate 3 на ПК, PlayStation или Xbox уже сейчас. Если вам будет предоставлен доступ, вам будет отправлено электронное письмо. Обратите внимание, что, к сожалению, игроки GOG и Mac не смогут присоединиться.