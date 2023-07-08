Larian переписала всю историю одного компаньона Baldur's Gate 3 из раннего доступа

Команда разработчиков Baldur's Gate 3 полностью изменила целых персонажей с момента выхода игры в ранний доступ. Знакомство с компаньонами BG3 и решение о том, кого взять с собой в путешествие, является ключевым моментом. В связи с этим Larian Studios полностью переписала происхождение и диалоги Уилла, Клинка Фронтира.
Мы переделали Уилла. Практически каждая строчка диалога была переписана. Мы сильно изменили его историю; с Уиллом мы поняли, что у него невероятно захватывающая история, но мы не рассказали ее так хорошо, как могли бы. Поэтому мы сделали это снова, потому что это то, что мы делаем))
— сказал ведущий сценарист Адам Смит.
Он подчеркивает, насколько смелым в Baldur's Gate 3 является дизайн персонажей, который позволит вам кардинально изменить пути героев с самого начала игры. "Традиционно в ролевых играх люди говорят: "О, этот персонаж может пойти по двум разным путям" - и делают это как можно позже, потому что тогда меньше вариантов", - замечает Смит. "Мы же сделали это в самом начале". Он искренне смеется: "Так что Уилл - очень сложный человек".
На самом деле у Уайла есть очень интересные отношения с другим персонажем, объясняет Смит. "В начале игры он хочет убить Карлах. Если вы выполните оригинальный квест Уилла, то отрубите Карлаху голову; это очень печально". Конечно, в Baldur's Gate есть и другой выбор: "Вы также можете не делать этого с Уиллом в партии, и тогда он пойдет совсем, совсем другим путем".
Если вы решите увести Уилла от его первоначального замысла, то в итоге получите совсем другого собеседника. "У него есть свои причины для того, что он делает, у Карлах есть свои причины для того, чтобы выжить - у большинства людей они есть, - говорит Смит с усмешкой. Но если они оба останутся в живых, "они могут стать очень хорошими друзьями".
Имхо лн как по мне после первого диалога показался скучным и я его ни разу не брал в пати) он менее интересен чем любой из доступных, даже более чем та психованая гитьянка
Её тоже можно переписать за компанию, ибо в моём прохождений я каждый раз тупо оставляю её тифлингам в клетке.
Что бы он мог вы*бать дракона?)
Наверное свежевателя разума🤣😆
после медведя, я уже видел все, надеюсь)
мальчуганы пацаны... эти хотя бы дали познакомицо с ГЕЙплеем...чё там..я играл DOS2 (какое то мозилово на пятачке с троллем на мосту с некром в разрушенной крепости и ВСЁ) ту что будет? стоит тратить внимание на этот высер?
Что это за несвязанный набор букв ?