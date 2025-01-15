Larian подготовила сюрприз для игроков Baldur's Gate 3 в честь 100 миллионов загрузок модов

Larian Studios объявила в своем блоге на платформе X о важном достижении отметки в 100 миллионов загрузок модов, разработанных для Baldur's Gate 3. Результат оказался настолько замечательным, что студия решила отметить его сюрпризом, особенно для пользователей консолей. Можно сказать, большим сюрпризом. Чтобы понять, о чем идет речь, просто посмотрите на изображение, прикрепленное к посту ниже.

Как вы можете видеть, Иссохший изображен с почти обнаженной грудью, а число 100 миллионов переплетено с его поясами и одеждой, где нули, по-видимому, образуют грудь. Если вы еще не поняли, о чем идёт речь – Larian опубликовал ссылку на мод Withers Big Naturals от MaybeAdam, намекнув, что он становится официальным модом для ПК, Mac и даже консолей.

Кажется, что это шутка, но это не так. Да, на консолях тоже можно установить этот мод. Он был выпущен на ПК в апреле 2024 года и имел большой успех. Игроки на консолях получили поддержку модов только 7 октября. И теперь Larian дала добро на выпуск мода и на консолях, воспользовавшись ситуацией, чтобы порадовать игроков и отпраздновать знаменательную дату — 100 миллионов загрузок.