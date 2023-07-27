Larian подтвердила точное время релиза Baldur's Gate 3 на ПК

До выхода полной версии долгожданной игры Baldur's Gate 3 осталась всего одна неделя. Согласно изображению, опубликованном в сообществе игр, вы сможете начать свое новое приключение в Забытых Королевствах 3 августа ровно в 18:00 по МСК. Это, разумеется, касается версии для ПК, которая доступна в Steam и GOG. Игра для PS5 выйдет только 6 сентября.
Не будем забывать и о том, что первоначально Baldur's Gate 3 должна была дебютировать на ПК 31 августа — студия Larian явно с нетерпением ждет, когда игроки наконец-то опробуют последнюю часть Baldur's Gate в ее окончательном виде.
К сожалению, о возможности предварительного скачивания полной версии игры пока ничего не известно. Желающие получить полную версию должны подготовить не менее 150 Гб свободного дискового пространства. Это касается и тех, кто ранее уже скачивал игру в раннем доступе. Студия Larian неоднократно заявляла, что в финальном релизе многое было изменено, и добавлено, так что без переустановки не обойтись.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Может кому надо начальству отдать заяву но боюсь с такой заявой уволят к чертям. )
Возьмите БСку.)
Это ларианы лично перевели?
Нашёл в источниках на фан базах игры. А кто перевёл не знаю.)
Желательно возможность предзагрузить, было бы комфортнее.
Осталось не долго
Пойду освобождать место)
вот это я жду) на пс 1 надо еще поиграть первую часть
150 гигов... Да, это точно нечто грандиозное. Мой мобильный модем уже плачет и пытается куда-нибудь спрятаться
ну форсчпокен тоже 150 гиг весит а толку)
Крайнюю часть*
Попрошу
Из семьи ОБЖшников?
Крайней плоть бывает, задолбали уже с этой дичью. Никто не говорит крайний из Магикан. А последняя часть нормально звучит, потому что это последняя часть на данный момент.
Алкоголики, пожарные, военные (что зачастую одно и тоже) не любят слово "последний".
Это мировое событие для фанатов жанра. Наравне с новым годом
Ещё новый тизер с персонажем... Ух 6 дней всего-то осталось 🤗❤️
Хм...новый год мы отмечаем каждый год, а такие игры выходят дай бог раз в десять лет! ))
При современном интернете предзагрузка не нужна - на распаковку уйдет то же время.
6 сентября ахаха, это прям: не плакайте, держите балдур, и забудьте о Статерфиледе на плойку)))
Страдайте, приставочники :) Мы уже пройдем, а вы еще даже не купили.
Мы баги затестим а они готовенькое получат
ну тут очень ранний доступ помог, огромное количество выловили до нас