Larian подтвердила точное время релиза Baldur's Gate 3 на ПК ©

До выхода полной версии долгожданной игры Baldur's Gate 3 осталась всего одна неделя. Согласно изображению, опубликованном в сообществе игр, вы сможете начать свое новое приключение в Забытых Королевствах 3 августа ровно в 18:00 по МСК. Это, разумеется, касается версии для ПК, которая доступна в Steam и GOG. Игра для PS5 выйдет только 6 сентября.

Не будем забывать и о том, что первоначально Baldur's Gate 3 должна была дебютировать на ПК 31 августа — студия Larian явно с нетерпением ждет, когда игроки наконец-то опробуют последнюю часть Baldur's Gate в ее окончательном виде.

К сожалению, о возможности предварительного скачивания полной версии игры пока ничего не известно. Желающие получить полную версию должны подготовить не менее 150 Гб свободного дискового пространства. Это касается и тех, кто ранее уже скачивал игру в раннем доступе. Студия Larian неоднократно заявляла, что в финальном релизе многое было изменено, и добавлено, так что без переустановки не обойтись.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.