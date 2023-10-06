Larian, похоже, спрашивает игроков Baldur's Gate 3 на PS5, хотят ли они физическую версию ©

Согласно твиту, Larian Studios, похоже, спрашивает пользователей, заинтересованы ли они в физической версии Baldur's Gate 3 на PS5. Вопрос немного косвенный, но недавнее сообщение Майкла Дауса из Larian Studios, похоже, указывает на определенный интерес со стороны команды к возможной физической версии Baldur's Gate 3 для PS5, ради чего разработчики хотели бы проверить интерес публики.

Это не официальное сообщение, но Даус опубликовал сообщение от пользователя Twitter GermanStrands, в котором он спрашивал пользователей PS5, купят ли они физическую версию Baldur's Gate 3, заявив, что его интересует этот вопрос.

При желании все может трансформироваться в прямой интерес Larian к этому вопросу, поэтому команде было бы интересно узнать возможную потребность пользователей в физической версии игры. С другой стороны, Baldur's Gate 3 теперь представляет собой один из главных релизов этого года и последующих лет, кандидата на звание игры года и уже способного обеспечить общий объем продаж 5,2 миллиона копий только для версии Steam.

В такой ситуации кажется довольно странным, что Baldur's Gate 3 имеет физическое издание только для японского рынка на PS5, учитывая также, что пользователи консоли Sony все еще достаточно традиционны в плане приобретения игр на диске. Поэтому мы ждем, будут ли какие-либо разработки по этому вопросу, а также ждем информации о выходе игры на Xbox Series.