Larian пока не занимается разработкой расширений для Baldur's Gate 3, но такая возможность не исключается

Основатель Larian Studios и креативный директор Baldur's Gate 3 Свен Винке (Swen Vincke) в интервью PC Gamer сообщил, что в настоящее время работы над дополнением к Baldur's Gate 3 не ведутся. Как отмечает PC Gamer, слова Свена Винке звучат так, будто Larian не собирается выпускать дополнение к Baldur's Gate 3, впрочем, такая возможность не исключается.
В настоящее время предельный уровень Baldur's Gate 3 - 12-й из 20 возможных в D&D, а по словам Свена Винке, многие приключенческие игры D&D не превышают 12-го уровня, так что если вы хотите продвинуться вперед, то с точки зрения объема работ по разработке это не так просто, как создание дополнений. По словам Винке, ему было бы "очень трудно" создать приключение, в котором игроки будут проходить путь от 12 до 20 уровня, поскольку в D&D эти уровни начинают наделять игроков божественными способностями. Например, некоторые из заклинаний высшего уровня в D&D могут быть такими, как: астральная проекция, предвидение, сила слова "Убить", заклинание "Желание"
"[Приключения 12-20-го уровней] требуют иного подхода в плане антагонистов, с которыми вам придется иметь дело, и которые требуют большого развития, чтобы сделать их правильно", - говорит Винке. По затратам на разработку это будет гораздо больше, чем расширение". Многие приключения в D&D имеют уровень ниже 12 именно по этой причине. Так что это звучит как отличный, легкий материал для расширения, пока вы не начнете думать об этом, и окажется, что все не так просто, как можно себе представить".
Существует еще один фактор, осложняющий создание расширения Baldur's Gate 3, в котором игра начинается с 13-го уровня: все возможные варианты завершенной сюжетной кампании Baldur's Gate 3, входящие в эту начальную точку. Если бы Larian собиралась создать нечто подобное, "вам пришлось бы ждать очень долго". Винке не сказал однозначного "никогда не будет", но в настоящее время расширение кажется маловероятным.
"Я знаю, что мы хотим сделать, и команда тоже знает, куда мы движемся", - сказал он. "Посмотрим, что из этого получится. В прошлом я понял, что нужно быть осторожным, объявляя о чем-то, пока оно не готово, потому что иногда приходится отменять его, потому что оно не работает. Мы можем работать над расширением, и оно может оказаться скучным, и нам следует прекратить работу над ним. Потому что если мы продолжим работу над чем-то скучным, нам придется продавать это вам, и тогда мы должны будем сказать: "Вот скучная вещь, и мы хотим, чтобы вы ее купили". Это было бы не очень здорово. Поэтому у нас должна быть свобода экспериментировать и творить. А потом, когда мы будем готовы объявить об этом, мы это сделаем".
Что касается возможности создания фанатских дополнений, то Винке не стал вдаваться в подробности о планах по созданию мод-инструментов, но сообщил, что поддержка модов "существенно улучшится" после выпуска версии для PS5.
Ну Дифинитив эдишен будет это же Ларианы)
И хотелось бы большое расширение со временем... Так сказать в традициях серии (первые две части Baldyr's Gate получали по большому расширению (аддону) каждая )
Меня больше интересуют новые классы и рассы
Слушай я конечно не спец в DND , а какие классы можно ещё предложить ну и рассы. В голове только нормальный Орк и Нежить.
Из полноценных классов по правилам D&D5 у нас неохваченным в BG3 остался только Изобретатель.
В основном, есть простор для добавления бОльшего числа подклассов к уже введённым классам.
Расы введены все "стандартные" из Книги Игрока по D&D5. Но вообще, их там конечно больше, да.
Редактор внешности персонажа бы сделать с более тонкими возможностями... Хотя бы ползунки добавить...
как минимум в днд игровыми могут быть еще аасимар, дженази и голиафы
Не нужно всё это. Пусть хоть одна хорошая игра будет с полной историей на старте.
Хотя дополненное издание всё равно же будет... Наверняка сами же сюжет и расширят, как обычно.
нравятся ларианы и их проекты, но эта их мода на enchanced edition крайне бесит, честно говоря
Ну, это всё равно лучше чем, например, модная ныне схема допиливать игру после релиза лет пять, заваливая мелкими ДЛС и патчами, как делают разрабы Патчфайндера или Dying Light 2.
А как тебе скайрим со своими миллионами изданий и перепродажами по 10 раз?
Эти слова просто замечательные! Отлично!
Подозреваю что продолжения будут, но через несколько лет и в виде отдельной игры, с возможностью переноса персонажа/истории из третьей части. Привет BioWare!