Larian пока не занимается разработкой расширений для Baldur's Gate 3, но такая возможность не исключается ©

Основатель Larian Studios и креативный директор Baldur's Gate 3 Свен Винке (Swen Vincke) в интервью PC Gamer сообщил, что в настоящее время работы над дополнением к Baldur's Gate 3 не ведутся. Как отмечает PC Gamer, слова Свена Винке звучат так, будто Larian не собирается выпускать дополнение к Baldur's Gate 3, впрочем, такая возможность не исключается.

В настоящее время предельный уровень Baldur's Gate 3 - 12-й из 20 возможных в D&D, а по словам Свена Винке, многие приключенческие игры D&D не превышают 12-го уровня, так что если вы хотите продвинуться вперед, то с точки зрения объема работ по разработке это не так просто, как создание дополнений. По словам Винке, ему было бы "очень трудно" создать приключение, в котором игроки будут проходить путь от 12 до 20 уровня, поскольку в D&D эти уровни начинают наделять игроков божественными способностями. Например, некоторые из заклинаний высшего уровня в D&D могут быть такими, как: астральная проекция, предвидение, сила слова "Убить", заклинание "Желание"

"[Приключения 12-20-го уровней] требуют иного подхода в плане антагонистов, с которыми вам придется иметь дело, и которые требуют большого развития, чтобы сделать их правильно", - говорит Винке. По затратам на разработку это будет гораздо больше, чем расширение". Многие приключения в D&D имеют уровень ниже 12 именно по этой причине. Так что это звучит как отличный, легкий материал для расширения, пока вы не начнете думать об этом, и окажется, что все не так просто, как можно себе представить".

Существует еще один фактор, осложняющий создание расширения Baldur's Gate 3, в котором игра начинается с 13-го уровня: все возможные варианты завершенной сюжетной кампании Baldur's Gate 3, входящие в эту начальную точку. Если бы Larian собиралась создать нечто подобное, "вам пришлось бы ждать очень долго". Винке не сказал однозначного "никогда не будет", но в настоящее время расширение кажется маловероятным.

"Я знаю, что мы хотим сделать, и команда тоже знает, куда мы движемся", - сказал он. "Посмотрим, что из этого получится. В прошлом я понял, что нужно быть осторожным, объявляя о чем-то, пока оно не готово, потому что иногда приходится отменять его, потому что оно не работает. Мы можем работать над расширением, и оно может оказаться скучным, и нам следует прекратить работу над ним. Потому что если мы продолжим работу над чем-то скучным, нам придется продавать это вам, и тогда мы должны будем сказать: "Вот скучная вещь, и мы хотим, чтобы вы ее купили". Это было бы не очень здорово. Поэтому у нас должна быть свобода экспериментировать и творить. А потом, когда мы будем готовы объявить об этом, мы это сделаем".

Что касается возможности создания фанатских дополнений, то Винке не стал вдаваться в подробности о планах по созданию мод-инструментов, но сообщил, что поддержка модов "существенно улучшится" после выпуска версии для PS5.