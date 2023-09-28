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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 351 оценка

Larian пообещала исправить проблему с общими предметами в Baldur's Gate 3

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Gruz_
Новости

27 сентября студия Larian выпустила Hotfix 7 для Baldur's Gate 3. Новый фикс устраняет различные проблемы, которые делали игру менее приятной для геймеров. Среди улучшений - исправление сбоев, связанных с повреждением предметов в инвентаре, проблемы с сохранением при переходе в новый регион, в то время как в старом регионе по-прежнему был загружен Withers' Wardrobe, и многие другие.

Представители студии также выразили признательность каждому, кто оставил отзыв и поделился информацией о проблемах, которые возникали во время прохождения игры, и пообещали продолжить выпуск подобных исправлений.

Мы продолжаем изучать ваши отзывы и уже готовим очередные исправления для устранения проблем, о которых вы сообщили. В их числе - проблема с общими предметами в случае ухода компаньонов, о которой мы знаем и которую рассматриваем. Спасибо, что нашли время сообщить нам об этих проблемах, и спасибо, что играете в Baldur's Gate 3, - заявила Larian Studios.

Особое внимание было уделено исправлению ошибки с общими предметами. Эта проблема появилась после выхода третьего патча. Из-за нее все предметы компаньона переносятся в инвентарь главного героя, когда тот удаляется из партии. Это не единственная проблема, с которой столкнулись игроки после выхода третьего патча. По их словам, появились ошибки в квестах и диалогах персонажей, изменился внешний вид некоторых героев. Некоторые игроки также жаловались на цензуру в интимных сценах.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Twiceasniceasguys
Некоторые игроки также жаловались на цензуру в интимных сценах

Вот это СРОЧНО надо исправлять!

4
B e s i k

Интересно будет ли русская озвучка..?

0
KIBERMAX

Эх хотелось бы, официально врятли, а вот если неофициально не думаю что в скором времени, у неофициалов и так куча наобещанных проектов, к примеру Хогварц легаси на хайпе собрали бабла на озвучку, а игра по сути посредственная и вряли уже кому то нужна для повторного прохожения.

0
NarkoSky

Не будет.

5
Gelyr

Слишком большой объем работы, не будут.

0
Umertviya KIBERMAX

Никто не возьмется за озвучку БГ3 из за огромного объема. Сама игра то только на анг. яз. озвучена. Тут только нейросетями и то времени кучу займет.

0
Clive Rosfield KIBERMAX

Фанаты Хогвартса скажут тоже самое, что Baldur's Gate 3 посредственная и не имеет смысла её озвучивать. Кстати вы судите только со своей колокольни, но у Хогвартса до фига фанатов и они ещё долго будут её затирать до дыр. Я лично ничего не имею против Baldur's Gate 3, (мне больше нравятся игры по типу DMC 1-5, Resident Evil, Final fantasy и т д), но не всем фанатам понравится ваша оценка))).

0
Народный гейминг

Такая проблема была на старте, но потом, благо я с ней не сталкивался! Повезло, наверно)

0
Herzok

ГДЕ ЭПИЛОГ!!!!

0