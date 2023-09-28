Larian пообещала исправить проблему с общими предметами в Baldur's Gate 3

27 сентября студия Larian выпустила Hotfix 7 для Baldur's Gate 3. Новый фикс устраняет различные проблемы, которые делали игру менее приятной для геймеров. Среди улучшений - исправление сбоев, связанных с повреждением предметов в инвентаре, проблемы с сохранением при переходе в новый регион, в то время как в старом регионе по-прежнему был загружен Withers' Wardrobe, и многие другие.
Представители студии также выразили признательность каждому, кто оставил отзыв и поделился информацией о проблемах, которые возникали во время прохождения игры, и пообещали продолжить выпуск подобных исправлений.
Мы продолжаем изучать ваши отзывы и уже готовим очередные исправления для устранения проблем, о которых вы сообщили. В их числе - проблема с общими предметами в случае ухода компаньонов, о которой мы знаем и которую рассматриваем. Спасибо, что нашли время сообщить нам об этих проблемах, и спасибо, что играете в Baldur's Gate 3, - заявила Larian Studios.
Особое внимание было уделено исправлению ошибки с общими предметами. Эта проблема появилась после выхода третьего патча. Из-за нее все предметы компаньона переносятся в инвентарь главного героя, когда тот удаляется из партии. Это не единственная проблема, с которой столкнулись игроки после выхода третьего патча. По их словам, появились ошибки в квестах и диалогах персонажей, изменился внешний вид некоторых героев. Некоторые игроки также жаловались на цензуру в интимных сценах.
Вот это СРОЧНО надо исправлять!
Интересно будет ли русская озвучка..?
Эх хотелось бы, официально врятли, а вот если неофициально не думаю что в скором времени, у неофициалов и так куча наобещанных проектов, к примеру Хогварц легаси на хайпе собрали бабла на озвучку, а игра по сути посредственная и вряли уже кому то нужна для повторного прохожения.
Не будет.
Слишком большой объем работы, не будут.
Никто не возьмется за озвучку БГ3 из за огромного объема. Сама игра то только на анг. яз. озвучена. Тут только нейросетями и то времени кучу займет.
Фанаты Хогвартса скажут тоже самое, что Baldur's Gate 3 посредственная и не имеет смысла её озвучивать. Кстати вы судите только со своей колокольни, но у Хогвартса до фига фанатов и они ещё долго будут её затирать до дыр. Я лично ничего не имею против Baldur's Gate 3, (мне больше нравятся игры по типу DMC 1-5, Resident Evil, Final fantasy и т д), но не всем фанатам понравится ваша оценка))).
Такая проблема была на старте, но потом, благо я с ней не сталкивался! Повезло, наверно)
ГДЕ ЭПИЛОГ!!!!