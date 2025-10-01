ЧАТ ИГРЫ
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 17 323 оценки

Larian пообещала решить проблему с зависанием Baldur's Gate 3 на PS5

Gruz_ Gruz_

23 сентября Larian Studios выпустила очередное обновление (Hotfix #34) для Baldur's Gate 3, добавляющее, помимо прочего, нативную поддержку Steam Deck. Правда, как оказалось, хотфикс, подготовленный Larian, оказался больше, чем можно было предположить, поскольку разработчики забыли упомянуть одну из его составляющих, а также предложить временное решение проблемы с зависанием игры на PS5. Как бы то ни было, Свен Винке и компания наверстали упущенное, добавив необходимое к официальной информации.

Baldur's Gate 3 получает ещё один хотфикс и отдельную сборку для Steam Deck с улучшенной оптимизацией

Прежде всего, это уже упомянутая проблема зависания игры в случайных моментах на PS5. По словам разработчиков, они изучают эту проблему, но пока не найдут ее решение, рекомендуют игрокам отключить в настройках режим производительности. Также в комментариях пользователей можно найти другой способ обойти эту проблему — отключить эффекты, связанные с адаптивными триггерами.

Вторая дополнительная информация: Hotfix #34добавляет «поддержку новой технологии суперсэмплинга Intel – XeSS, доступной как в DirectX 11 для карт Intel Xe, так и в Vulkan для карт Intel Xe и других производителей».

Комментарии:  10
RedDay13

Круто, а на пк когда 3 акт исправят?

4
SatirDog

А что в третьем акте? А то я только начал играть, если там какой-то не проходимый баг, ну его нахер, подожду когда исправят.

2
вортигонт вортигонтович

какой акт? половой? ну ничего себе тебе мало двух ещё и третий нужен. жеребец!

1
NРС SatirDog

Нет там никаких ломающих прохождение багов.

2
Ответынамоикоментынечитаю

Круто, ну а нормальную игру когда-нибудь сделают? Ну там геймплей добавят, хороший сюжет, нормальных персонажей... а не вот это вот все.

2
AffaBeL3

Сударь . вам нужно идти в марио играть. Еще не доросли до игры , раз у вас нет нормальных нпс , сюжет, геймлей

sa1958

Даже такое бывает.

1
Котян Сутоевич

Даже такое бывает.

HerzokSCP

Даже не такое бывает