Larian пообещала решить проблему с зависанием Baldur's Gate 3 на PS5

23 сентября Larian Studios выпустила очередное обновление (Hotfix #34) для Baldur's Gate 3, добавляющее, помимо прочего, нативную поддержку Steam Deck. Правда, как оказалось, хотфикс, подготовленный Larian, оказался больше, чем можно было предположить, поскольку разработчики забыли упомянуть одну из его составляющих, а также предложить временное решение проблемы с зависанием игры на PS5. Как бы то ни было, Свен Винке и компания наверстали упущенное, добавив необходимое к официальной информации.

Прежде всего, это уже упомянутая проблема зависания игры в случайных моментах на PS5. По словам разработчиков, они изучают эту проблему, но пока не найдут ее решение, рекомендуют игрокам отключить в настройках режим производительности. Также в комментариях пользователей можно найти другой способ обойти эту проблему — отключить эффекты, связанные с адаптивными триггерами.

Вторая дополнительная информация: Hotfix #34добавляет «поддержку новой технологии суперсэмплинга Intel – XeSS, доступной как в DirectX 11 для карт Intel Xe, так и в Vulkan для карт Intel Xe и других производителей».