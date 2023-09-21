Larian потребуется еще один день на тестирование третьего крупного патча для Baldurs Gate 3

Отличная поддержка Baldur's Gate 3 после запуска продолжается и сегодня должно было выйти обновление, но Larian Studios немного скорректировала свои планы и выпустит третий патч на сутки позже - 22 сентября. В этот же день пройдет живая DnD-сессия с актерами Baldur's Gate 3.
Авторы напомнили, что патч будет довольно объемным, поэтому им и понадобится дополнительное время для "обеспечения тщательного тестирования".
Baldurs Gate 3 уже доступна на PC и PlayStation 5.
Ждём приятных вкусностей.
Удачного релиза им.
Закономерно. 21 патч на 2077. Перенесли на 22, да еще фест с актерами - хитрые жуки. И судя по тому, как у них идут дела, расчет всей этой движухи, был продуман за долго до выхода игры. Странно. Так быстро и продуктивно клепать мега патчи, это же работать надо 24/7 без отрыва на туалет. У ремонтников компьютеров есть прием, сталкиваются с богатым лохом, ремонта на час, а лапши навешивают на месяц. И чинят эту фигню частями. Ох, Лариан, а не вкропляете ли вы то, что повырезали, и теперь под видом эффективной работы, впариваете как мега патчи...
Ну да, не как некоторые, выпустить огрызок игры, надеясь, что модеры её допилят
ой, супер крупные, что особо разницы и не замечаешь существенной..., ломают даже рабочее, будто работают без системы контроля версий ГИТ, которая покажет где изменили код. Бахвалятся больше, получили мы дулю с 2 из 17к концовок, концовку Карлухи, которую она заслужила, тьфу, движок ей починить надо, а не слиться с ней в ад, вопрос к автору сюжета ее, а нах вообще она нужна, если сливается? Чтоб послушать ее страдания, так у меня еще 5-7 человек есть послушать их страдания, хотфикс Минтары нихрена не сделал ее диалоги нормальными, знаки восклицания есть над ней, а постоянно мы хотим проконсультироваться с ней. Где 1500 строк ваших, которые вы исправили? На коробке релиз не сделали, а СВИНке на новый проект уже метит.
Уж лучше честные мододелы, чем хитроумные разработчики.
То есть вешать свою работу на энтузиастов и модеров - это не хитрож_пость...
Вас понял
Ничего ты не понял, а разжевывать нет ни времени, ни желания.