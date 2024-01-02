Larian предложила решение проблемы с сохранениями Baldur's Gate 3 на Xbox

Разработчики Baldur’s Gate 3 объявили о временном решении проблем с памятью на Xbox Series X/S, позволяющем игрокам использовать свои сохранения.

Поклонникам Xbox Series X/S пришлось немного подождать, прежде чем они смогли сыграть в Baldur’s Gate 3, поскольку игроки ПК и PS5 получили доступ к игре летом 2023 года, а о порте на Xbox было объявлено после The Game Awards, а её окончательный запуск состоялся в декабре 2023 года.

К несчастью для владельцев Xbox Series X/S, их порт Baldur’s Gate 3 был пронизан проблемами с сохранением. Многие фанаты сообщили, что их данные сохранения были удалены, что крайне тревожно для игры, которая легко может длиться более 100 часов за одно прохождение.

К счастью, разработчик Baldur’s Gate 3, Larian Studios, предложил свое собственное решение, хотя для его запуска нужно немного повозиться. В сообщении на официальном канале Larian Studios в Twitter/X разработчики рассмотрели проблемы с сохранением Baldur’s Gate 3, которые продолжают возникать на Xbox Series X/S. Это можно обойти, активировав кроссплатформенные сохранения в игре.

Чтобы использовать этот метод, вам необходимо создать учетную запись на сайте Larian, затем в Baldur’s Gate 3 перейти к настройке «Параметры» в главном меню. Перейдите на вкладку «Геймплей» и выберите «кросс-сохранение», при этом связав свои учетные записи Larian и Xbox.

С этого момента ваши 5 последних сохранений будут загружены на серверы Larian через облачное хранилище. Если ошибка повторится, вам придется повторно активировать функцию кроссплатформенных сохранений в Baldur’s Bate 3, чтобы получить доступ к самым последним загруженным сохранениям.

Неясно, когда будут исправлены проблемы с сохранением Baldur’s Gate 3 на Xbox Series X/S, но Larian уверена, что это не займет много времени. На данный момент фанатам придется полагаться на серверы Larian и облачные сохранения, чтобы гарантировать, что их файл сохранения будет доступен.