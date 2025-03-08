Larian представила остальные 4 из 12 новых подклассов персонажей в Baldur's Gate 3

Хотя многие геймеры думали, что патч 7 станет последним крупным обновлением для Baldur's Gate 3, Larian Studios выпустит еще одно крупное обновление в 2025 году. Обновление принесет, среди прочего, возможность кроссплея и фоторежим. Однако самой интересной частью обещают стать 12 новых подклассов. Несколько недель назад мы узнали подробности о четырех из них, а теперь пришло время остальных.

В последних кадрах Larian Studios рассказывает о паладине, мистическом лучнике, монахе и хранителе роя.