Larian представила остальные 4 из 12 новых подклассов персонажей в Baldur's Gate 3

Хотя многие геймеры думали, что патч 7 станет последним крупным обновлением для Baldur's Gate 3, Larian Studios выпустит еще одно крупное обновление в 2025 году. Обновление принесет, среди прочего, возможность кроссплея и фоторежим. Однако самой интересной частью обещают стать 12 новых подклассов. Несколько недель назад мы узнали подробности о четырех из них, а теперь пришло время остальных.
В последних кадрах Larian Studios рассказывает о паладине, мистическом лучнике, монахе и хранителе роя.
- Паладин, связанный клятвой Короны (Oath of the Crown Paladin): поддерживает закон и порядок, ставя благополучие общества превыше всего. Во время стычек он может использовать заклинание Divine Devotion (Божественная преданность), которое поглощает урон, наносимый союзникам, восстанавливая их здоровье.
- Мистический лучник (Arcane Archer): подкласс воина, характеризующийся прекрасным владением луком, из которого он выпускает магические стрелы, способные не только ослепить и ослабить врагов, но и отправить их в Сказочную страну, где они проведут время до конца следующего хода. Если его дальняя атака промахивается, мистический лучник может изменить траекторию полета стрелы так, чтобы она попала в другую цель.
- Монах идет по пути Пьяного мастера (Drunken Master Monk): он не чурается алкоголя, благодаря чему способен нанести удар, который опьяняет противника. Этот прием не только выводит цель из равновесия, но и усиливает самого монаха. На опьяневшей жертве он может применить мгновенное отрезвление, которое нанесет физический и психологический урон.
- Хранитель роя (Swarmkeeper Ranger): сформировав сильную связь с природой, он может объединяться с существами роя, которые защищают его от ударов и помогают ему телепортироваться. Он также может использовать в бою три вида существ - скопления медуз, наносящих электрический урон, тучи мотыльков, использующих психические и ослепляющие атаки, и легион пчел, которые жалят противника и заставляют его пройти проверку на прочность (если они не справляются, то отбрасывают жертву на 4,5 метра назад).
8? 4 же.