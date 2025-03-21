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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 15 768 оценок

Larian представила оставшиеся 4 из 12 подклассов Патча 8 для Baldur's Gate 3

Procy_on Procy_on

Как вы, возможно, знаете, в долгожданном патче 8 появятся подклассы для дюжины классов персонажей, доступных в Baldur's Gate 3. На данный момент у нас была возможность изучить восемь из них, и теперь настало время для последних четырех. Свежее видео рассказывает о разбойниках, волшебниках и магах.

Swashbuckler Rogue: характеризуется эффектными движениями, вдохновленными пиратами. Любые правила для него ничего не значат. Во время боя он может ослепить противников, бросив им в глаза песок. Кроме того, он легко обезоруживает врагов и ловко маневрирует, затрудняя противнику атаку.

Shadow Magic Sorcerer: использует темную магию, которая помогает ему, в частности, телепортироваться, видеть в полной темноте и выдерживать атаки, смертельные для других персонажей. Одна из его особых способностей - умение призывать Пса Злого Знамения, который, усиленный его уникальными способностями, наносит финальный удар по противнику.

Hexblade Warlock: его способность - создавать проклятое магическое оружие. Он также может помечать души своих жертв, заставляя их воскресать в виде некротических существ, способных наносить урон в течение 10 ходов подряд. Эти существа также могут высасывать сущность из душ павших и передавать ее колдуну.

Bladesinging Mage: умело сочетает магию с фехтованием, что делает его быстрым, ловким и эффективным в бою. Во время столкновений он танцует между врагами, получая дополнительный бонус к защитным реакциям. Уклоняясь от атак, он способен реагировать и наносить смертоносные удары, дополненные эффектной анимацией.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Уникальная игра.

4
Porn Actorrr

Что там происходит ?? Рассказывай

0
Jayne Cobb Porn Actorrr

Это один из способов как победить наблюдателя.

0
Porn Actorrr Jayne Cobb

Думаю это связано с колдуном

1
Jayne Cobb Porn Actorrr

Скорее всего. Надо опробовать эту схему...

0
Пупс 40000 Jayne Cobb

Стандартный фокус колдуна "потусторонний разряд" + потусторонняя эвокация "отбрасывающий разряд" можно взять уже на 2 уровне.

1
Kartman9

Ооо наконец-то некромант

0
Global Conspiration

Хорошо, что я пока в бг3 не играл, вот сделают комплит эдишн, тогда и можно будет со всеми ништяками пройти. А то я помню пас файндер дважды прошел на релизе, а когда навыпускали разных дос с кучей фич в игре на 3е прохожление меня уже не хватило

0
dexxxx123

Какой же они херней страдают, лучше бы геймплей добавили в свою графоманскую новеллу.

-19
QuadrupedalDon

бедное отродье, ты уже 2 года рвешься от того, что бг3 нагнула иконки твои в виде сралфилда. Потушись уже, вредно 730 дней ходить с разорванным очком, и количество минусов которое ты ловишь от твоей бомбежки по бг скоро уведет тебя в отрицательные значения.

5
Андрей Корсаков QuadrupedalDon

Клоуны всегда нужны, поэтому пускай горит

0