Larian представила оставшиеся 4 из 12 подклассов Патча 8 для Baldur's Gate 3

Как вы, возможно, знаете, в долгожданном патче 8 появятся подклассы для дюжины классов персонажей, доступных в Baldur's Gate 3. На данный момент у нас была возможность изучить восемь из них, и теперь настало время для последних четырех. Свежее видео рассказывает о разбойниках, волшебниках и магах.

Swashbuckler Rogue: характеризуется эффектными движениями, вдохновленными пиратами. Любые правила для него ничего не значат. Во время боя он может ослепить противников, бросив им в глаза песок. Кроме того, он легко обезоруживает врагов и ловко маневрирует, затрудняя противнику атаку.

Shadow Magic Sorcerer: использует темную магию, которая помогает ему, в частности, телепортироваться, видеть в полной темноте и выдерживать атаки, смертельные для других персонажей. Одна из его особых способностей - умение призывать Пса Злого Знамения, который, усиленный его уникальными способностями, наносит финальный удар по противнику.

Hexblade Warlock: его способность - создавать проклятое магическое оружие. Он также может помечать души своих жертв, заставляя их воскресать в виде некротических существ, способных наносить урон в течение 10 ходов подряд. Эти существа также могут высасывать сущность из душ павших и передавать ее колдуну.

Bladesinging Mage: умело сочетает магию с фехтованием, что делает его быстрым, ловким и эффективным в бою. Во время столкновений он танцует между врагами, получая дополнительный бонус к защитным реакциям. Уклоняясь от атак, он способен реагировать и наносить смертоносные удары, дополненные эффектной анимацией.