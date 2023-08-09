Larian приняла незамедлительные меры, чтобы включить всех, кто работал над Baldur's Gate 3, в титры

Larian заявила, что предприняла «незамедлительные» шаги, чтобы гарантировать, что персонал по локализации, который в настоящее время не присутствует в титрах Baldur's Gate 3, будет полностью указан в будущем патче.
Ранее сегодня в сообщении на X (ранее Twitter) был подчеркнут тот факт, что в титрах игры в настоящее время указана только часть команды локализации, которая работала над гигантским сценарием игры более трех лет.
Теперь Larian сообщила, что проблема связана со списком персонала, который компании предоставила локализационная фирма Altagram, и что теперь она потребовала полный список персонала для включения в немедленное обновление.
«Все это была группа Altagram», — сказал директор издательства Larian Майкл Доус. «Мы связались и заставили их исправить это. Полные титры появятся в исправлении 3. Как только мы (Larian) узнали об этом, мы вместе с Altagram предприняли шаги, чтобы немедленно исправить это».
Сотрудник, работавший в испанской команде по локализации игры (и получивший должное упоминание), заявил, что их работа над Baldur's Gate 3 заняла «почти четыре года и что окончательный объем текста превышает 2,5 миллиона слов».
«Все переводчики были указаны, кроме тех, кто работал в Altagram», — заявил сотрудник.
Ага, там титры на час
галочка в портфолио хорошая будет, игра выстрелила же
Та там титры увидят "не только лишь все" - это я концовку с взрывом во второй части открыл, а нормальная ещё часов через сто.
Тем временем люде с медленным интернетом которые только преступили к игре или недавно начали:
)))
Она 20 минут качается даже на гигов инете. На 2.5g не больше 7
в борделе хотел замутить групповушку , с черными и со своей шахидкой и знаете что ? Ничего ! Один только текст и темнота . Сразу 0 из 10 игре . Да и сами постельные сцены такое себе , пыхтишь ради того что бы увидеть сиськи которые к слову можно сразу увидеть раздев персонажей. Такие сцены должны быть поставлены хорошо и тем самым вознаграждать игрока за такой нелегких путь
Не слушайте его, это идеи навязанные матриархатом, мол сиськи ценны, мол секс важен, мол это награда, а ты должен нелёгкий путь пройти. Мальчиков пора уже иначе обучать. Секс - это нелёгкий путь на который ты тратишь время и семя ради удовлетворения женщины, поэтому женщина должна стараться. Сиськи это просто два сальных мешка, поэтому женщина должна тебе заплатить, чтобы ты на них посмотрел. Хватит нам веков унижения! Пора воспрять! Пора заставить женщин осознать своё место в нашей жизни и на нашей планете.
Да, ты прав.
Есть легкий путь - зайти на порнхаб
Такое же недовольное выражение посетило физиономию Шэдоухарт, когда на месте указующего перста был мой эльфийский магический лорд-пeнис. А теперь пару слов о собственном недовольстве.
Должен сказать, что пребываю в некотором разочаровании, дорогие мои. Разрабы своей агрессивной рекламой из каждого интернет-утюга разбудили мою доселе дремавшую гиперсексуальность - да и не только мою. Помните, наверное? ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ. БАЛДУРС ГЕЙТ УДИВИТ ВАС ОБИЛИЕМ ЭРОТИКИ КАК КИНО 90-Х. МОИ МАЛЕНЬКИЕ ИЗВРАТЫ, ТУТ ДЛЯ ВАС ЕСТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ. ВЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ НАСКОЛЬКО ПОХОТЛИВОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТА ИГРА.... бла бла бла. Но кроме достаточно откровенной сцены с еб**й Минтары, все оказалось очень серо и по-ханжески. Поцелуйчики, обнимашки, черный экран с охами-вздохами... даже озабоченный медведь замылился в самый пикантный момент. Словом, ничего нового по сравнению с какой-нибудь драгонягой десятилетней давности.
Конечно же, у самой раскрученной рпг всех времён и народов обнаружил ещё уйму недостатков, однако отсутствие возможности жёстко от***ть Шэдоухарт и засадить под хвоста Карлах для меня сейчас главные среди них. Собственно для этого и брал лицензию. Стерильно лобызающиеся пластиковые педики мне неинтересны. Пока стараюсь не поддаваться отчаянию. Ваш выход, господа мододелы.
Ну, если честно, ради порнушки можно и на порнхаб зайти, а такие игры интересны прежде всего сюжетом и отыгрышем. Все же, это не симулятор свиданий и не порно-новелла.
Ошибаешься, дорогой друг. В отличие от моей реальной подружки или любой сомнительной "звёзды" с порнхаб, у Шэдоухарт никогда не было ни гонореи, ни бородатой обезьяны по кличке Ибрагим. Идеальный выбор возлюбленной для молодого, свободолюбивого белого юноши, дорожащего честью семьи. Вполне сойдёт, пока не переехал в Нью-Йорк и не повстречал там свою девственную Харли Квинн.
Кто знает там у Шэдхарт было в прошлом, на самом деле... Будто она тебе расскажет о всех своих бывших.
А если так рассуждать - то еще есть вариант девственно-новенькой секс-куклы