Это не было массовым недовольством в духе конццовки Mass Effect 3, но за последние пару недель Larian получила немного хейта за развязку Baldur's Gate 3, особенно в отношении судьбы Карлах. Larian решила отреагировать на это: В своем блоге о том, что будет в следующем большом патче для Baldur's Gate 3, студия сообщает, что добавит "лучшее завершение финального акта истории в виде более развернутой концовки для Карлаха".
В частности, патч 2 для Baldur's Gate 3 будет включать "новую опциональную концовку с Карлах", которая, по словам Larian, является "пламенной, пронзительной и дает ей тот финал, которого она заслуживает".
Большая часть записи в блоге посвящена обсуждению "вырезанного контента", который был обнаружен в результате анализа данных, и предположениям о том, что третий акт Baldur's Gate 3 пострадал от того, что в последний момент из него были исключены ранее запланированные сцены и квесты. Хотя Larian утверждает, что да, из Baldur's Gate 3 кое-что было вырезано, студия не соглашается с предполагаемой причиной вырезания и говорит, что некоторые вещи, которые называют "вырезанным контентом", на самом деле вовсе не являются вырезанным контентом, а просто ошибками.
Некоторые вещи, которые в настоящее время ассоциируются с "вырезанным контентом", на самом деле являются реакцией компаньонов на события в мире, которые не сработали.
Также к "вырезанному контенту", по словам Larian, относится техническое исполнение третьего акта, которое, по ее признанию, "не так хорошо, как в первых двух актах". Студия утверждает, что "патч 2 вносит значительные улучшения в производительность всей игры, но в особенности третьего акта".
Larian прокомментировала "вырезанный контент" Baldur's Gate 3 и говорит, что Карлах получит "достойную концовку"©
Это не было массовым недовольством в духе конццовки Mass Effect 3, но за последние пару недель Larian получила немного хейта за развязку Baldur's Gate 3, особенно в отношении судьбы Карлах. Larian решила отреагировать на это: В своем блоге о том, что будет в следующем большом патче для Baldur's Gate 3, студия сообщает, что добавит "лучшее завершение финального акта истории в виде более развернутой концовки для Карлаха".
А что не так с финалом? Я романсил шадоухарт, а Карлах в конце вместе с уиллом отправилась в Аверно нагибать демонов, вроде ок
Ну к примеру то что у неё должен был быть завершён квест в верхнем городе Балдура связи с сердцем но нам этого не предоставили и оставили как есть "Типа не до конца починили сердце а дальше как хотите так и вертитесь с ней". У неё не полноценный финал и она заслуживает хотя бы нормальной концовки своей истории. )
Карлах кобылка мощная, как раз начал сначала вчера за неё проходить
Всё-таки месяц им ещё нужен был и не один для нормального выхода игры.
Перенесли релиз БГ3 на месяц раньше, т.к. боялись конкуренции со Старфилдом. Поэтому плохо протестировали 2 и 3 акты, и концовки не успели допилить.
За месяц 2 и 3 акты не успели бы протестировать все равно и уж тем более допилить концовки (говорю как тестировщик).
Тогда странно было слышать от Винке и его команды, что игра закончена. Зачем было обманывать, тем более у Лариан огромный кредит доверия геймеров.
ну короче, через пару тройку месяцев можно будет поиграть в третий акт...видимо, станет более менее нормальным и играбельным
тот финал, которого она заслуживает:
Не ну ты конечно максимальный нелюдь.